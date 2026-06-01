Llorca afronta la mayor deuda valenciana de la historia: 7.216 M€ anuales, un 20,6% más, con el triple de intereses que Mazón

La Generalitat Valenciana que preside Juanfran Pérez Llorca hizo de la necesidad virtud en la presentación de sus Presupuestos para 2026. Presumió de acometer en el presente ejercicio "la mayor amortización de la deuda". En efecto, lo será. Y está bien reducirla. Pero su volumen es ya un problema colosal.

La cifra prevista de vencimientos más intereses para el cierre de este ejercicio -presumiblemente certera, al haberse elaborado tan tarde el presupuesto- se sitúa en los 7.216 millones de euros. Se trata de un 20,6% más en solo un año, ya que en 2025 fue de 5.981 millones.

Se trata de 1.235 millones de euros más a pagar, una factura tremenda para la autonomía que menos fondos del Estado recibe por habitante de todo el país (3.215,17 euros por ciudadano, según precisó la Generalitat). Cada año hay más deuda. Cada año se amortiza más. Y, para colmo, cada año se pagan más intereses por ella.

Al crecimiento de la deuda valenciana -que cerró 2025 en una cifra de 63.934 millones de euros, casi 12.000 millones más que hace una década- se suma el incremento de los tipos de interés que paga la Generalitat Valenciana por el dinero prestado.

El expresidente Carlos Mazón, cuando llegó al poder en 2023, cerró su primer ejercicio, compartido con Ximo Puig, con un coste en intereses de la deuda de 422 millones de euros, cifra que en la actualidad, solo tres cursos después, casi se ha triplicado.

Los intereses que pagará la Generalitat Valenciana en el primer ejercicio completo de Pérez Llorca ya ascienden a 1.167 millones de euros. Se trata de 745 millones de euros más de los que pagó su antecesor al llegar.

La única noticia esperanzadora de este dato es que el crecimiento del coste en intereses se ha estabilizado. En 2024 fue de 923 millones de euros. Y, en 2025, de 1.143. Desde el pasado ejercicio se ha incrementado en 24 millones de euros.

33.305 millones

Pese a las circunstancias, la Generalitat Valenciana volvió a batir la cifra de su presupuesto en 2026. Asciende a los 33.305 millones de euros (lo que supone un incremento de un 3,1% respecto a 2025. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, expuso que, del mencionado incremento, la mitad corresponde a una mayor inversión en Educación, en buena medida para atender las reivindicaciones de los profesores que siguen en huelga.

Dicho aumento será de 450 millones de euros, de los cuales, algo más de 180, corresponderán a la subida salarial progresiva de hasta 200 euros hasta 2028.

Esta se ejecutará de la siguiente manera: 75 euros brutos más al mes para los profesores a partir de septiembre de 2026, otros 75 a partir de enero de 2027 y 50 más, en enero de 2028.

Sin embargo, en el presupuesto bajan el gasto real y las inversiones. El incremento del volumen total responde, precisamente, al incremento en la amortización de la deuda.

Los presupuestos contemplan 26.051 millones de gasto real (aquel que excluye el pago de la deuda), lo que se traduce en un 0,76% menos que en 2025. Si se quita el llamado presupuesto dana, el gasto real se queda en 24.751 millones, una subida de 864 millones respecto al año anterior. Además, las inversiones reales se reducen en un 2,3% y se quedan en los 1.450 millones.

Rovira justificó este hecho exclusivamente en que bajan los gastos relacionados con la dana pasado el primer ejercicio tras la tragedia con unas cuentas que reflejaron una gran cantidad de dinero destinado a la reconstrucción. En efecto, los presupuestos de 2025 tuvieron un incremento del 8,6% dedicado prácticamente en su totalidad a la dana.

Otra de las cuestiones más destacadas de las nuevas cuentas es que dibujan una contención del déficit. Así, se presentan con un déficit del 0,36%, restrictivo pero no tanto como se le exige. Es 3,6 veces superior al autorizado por el Gobierno para las comunidades autónomas (que para este año es del 0,1%).

No obstante, es una reducción considerable respecto al de 2025, que se presentó con un déficit del 1,15% (12 veces superior al permitido) en lo que se interpretó como un pulso del Gobierno de Carlos Mazón al de Pedro Sánchez.

La diferencia entre 2025 y 2026 es el techo de gasto sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio, que es del 3,5% en los presupuestos de 2026 a diferencia del 3,7% de los de 2025. La Comunitat Valenciana, cabe recordar, cerró 2025 con un déficit público del 1,54% del PIB, lo que se traduce en 2.411 millones de euros.

Ingresos dudosos

Las cuentas que se presentaron este viernes no incluyeron ninguna "partida reivindicativa" y fueron definidas insistentemente por parte de Rovira como "realistas" y "sin inventos".

Aun así, incluyen -como es habitual- ingresos cuya llegada no está asegurada. De un lado, la partida para que el Gobierno central salde la deuda por la infrafinanciación del 50% del coste de la dependencia, que se sitúa en unos 400 millones.

Y, de otro, la deuda que la Generalitat le reclama al Ejecutivo central por la atención sanitaria a pacientes desplazados, el conocido como Fondo de Garantía Asistencial (Foga) pendiente de pago desde hace años. Esta asciende a alrededor de 1.000 millones.

En el apartado de ingresos, la previsión diseñada por Hacienda es bastante optimista debido al aumento de la recaudación.