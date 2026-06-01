La Generalitat denuncia "coacciones" a la 'consellera' de Educación e información "manipulada" de la negociación

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha censurado este lunes que se haya "filtrado" en redes socialesdatos personales de la consellera de Educación, Carmen Ortí, como "el domicilio y de su familia".

"Tenemos una plantilla de maestros y de profesores que trabajan todos los días muy bien para garantizar el futuro de nuestros hijos y estoy convencido de que ningún maestro o profesor se identifica con aquellos que filtran el domicilio de la consellera y de su familia", ha reprochado el jefe del Consell.

Tampoco "con aquellos que secuestran a propios compañeros representantes sindicales hasta las dos de la mañana sin poder salir de un edificio; o que se ponen a cortar el tráfico sin tener autorización o a cerrar una puerta para que nadie salga", según ha explicado.

Conviene recordar que este domingo, después de que se celebrara una mesa de negociación, los sindicatos STEPV, CCOO y UGT solicitaron a la Generalitat Valenciana que se reabriera la negociación sobre la subida salarial a los docentes que el pasado lunes Educación firmó con CSIF y ANPE.

La Conselleria, no obstante, lo descartó e invitó, en su lugar, a que se adhirieran al pacto si así lo deseaban. Pero descartó volver a negociar este punto, dado que ya había obtenido respaldo sindical.

En este punto, los portavoces de estas organizaciones sindicales advirtieron que no abandonarían las instalaciones situadas en la avenida Campanar de Valencia. Esto es, que se atrincheraron en la sede de la Conselleria de Educación para forzar al departamento dirigido por Ortí a sentarse a negociar.

La situación provocó, según han explicado fuentes de la Generalitat, que los representantes sindicales de CSIF no pudieran abandonar el edificio hasta la 1:50 horas de la madrugada de este lunes. O que la propia consellera y su equipo directivo no pudiera hacerlo tampoco hasta las 3:00 horas de la madrugada. Todos escoltados.

En este sentido, Ortí ha aprovechado una atención a medios este lunes para condenar la agresión de un policía a una manifestante este domingo.

Pero también las "coacciones" que tanto ella como su equipo han vivido estos días, así como también los portaveces de CSIF y ANPE por haber firmado un acuerdo de subida salarial "con el que no estaban de acuerdo las otras tres fuerzas sindicales".

"Condeno todo tipo de violencia", ha dicho la consellera, quien ha estado a punto de romper a llorar al explicar que algunas personas han hecho circular en redes sociales algunos de sus datos personales, como el domicilio en el que residen ella y su familia.

"Difusión de falsedades"

Por otra parte, la consellera ha querido denunciar que algunos sindicatos han estado retransmitiendo "información que no es veraz" a través de los canales de Telegram estos días, generando así "alarma" entre el profesorado y dando pie, así, a respuestas "desmesuradas".

"Se están difundiendo falsedades de lo que se está abordando en las reuniones. Versiones que no corresponden con la realidad. Deforman argumentaciones de esta Conselleria y se presentan acuerdos como bloqueo, lo cual distorsiona la realidad, y genera frustración con información que no es veraz", ha explicado la consellera.

"Esto no es informar, es manipular. La negociación debe ser para avanzar y mejorar. Se está rompiendo la confianza y eso pone en riesgo el acuerdo. Y no me refiero al acuerdo de la mesa, sino al de todos los docentes de la Comunidad Valenciana. No vamos a permitir que la desinformación marque el ritmo", ha agregado Ortí.

Por ello, ha querido advertir que la Conselleria va a seguir negociando, pero "con aquellos que quieran negociar de verdad: con quien entre a la mesa con propuestas, y no con ultimátums y con quien respete a las familias, alumnos, y profesores".

Quejas de familias

La responsable de Educación del Gobierno valenciano ha iniciado la atención a medios leyendo algunos fragmentos de varias quejas que han recibido estas semanas por parte de algunas familias.

"Llevamos semanas con una negociación exigente y nuestro compromiso con la educación pública es firme, por eso hemos hecho propuestas ambiciosas para revertir una situación que viene de lejos", ha arrancado.

"Sin embargo, están pasando cosas fuera de aquí que no podemos dejar pasar: una madre de Polop nos dice que en su colegio, la directora del centro, megáfono en mano, ha obligado a los alumnos, incluidos los de Infantil, a guardar un minuto de silencio por lo ocurrido ayer en la Conselleria", ha relatado.

"Ha dicho que ningún niño entraba en clase esta mañana, pese al calor, hasta que se guardara el minuto de silencio, obligando así a posicionarse a niños y niñas que nada tienen que ver en este conflicto y que además son indefensos", ha agregado.

Así, ha denunciado que "esto" no es "hacer huelga", sino "trasladar las consecuencias de una huelga hacia quienes no tienen culpa de nada".

A continuación, ha leído otro email recibido por parte de un profesor de Valencia que ha visto cómo otros compañeros docentes irrumpían en el aula en la que estaba impartiendo clase.

"Han invitado a los alumnos a abandonar el centro con silbatos. Me han coaccionado, me han llamado esquirol y me ha dado un ataque de ansiedad. Es una absoluta vergüenza", ha trasladado este profesor por correo a la Conselleria.

Desde la Generalitat, así, han reconocido el "derecho" de los sindicatos a "reivindicar" lo que crean oportuno. Pero se ha instado a que se respete el libre derecho a no ejercer la huelga: "Hay profesores que quieren ir a trabajar, y ambos son igual de legítimos. Esta administración garantizará que todos puedan ser libres en sus elecciones".