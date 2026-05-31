Así se verá la futura Estación Central de València

La futura Estación Central de Valencia empieza a tomar forma en los despachos de ingeniería, mientras el proyecto avanza en fase de diseño y se perfila como una de las grandes transformaciones ferroviarias de la ciudad.

La infraestructura revolucionará las conexiones ferroviarias al convertirse en un gran nodo de movilidad que integrará distintos sistemas de transporte en un único espacio.

En esta primera aproximación técnica, ya se han conocido detalles clave de la terminal subterránea, que tendrá alrededor de 1.200 metros de longitud y se situará entre la Gran Vía de les Germanies y el entorno de la actual estación Joaquín Sorolla.

El planteamiento rompe con el modelo actual de fondo de saco y apuesta por una estación pasante, diseñada para mejorar la fluidez del tráfico ferroviario y reducir los tiempos de conexión.

De hecho, la nueva estación eliminará el fondo de saco actual de la estación del Norte, un cambio estructural que permitirá reorganizar por completo la red ferroviaria del centro de Valencia.

La infraestructura absorberá el tráfico de Joaquín Sorolla y actuará como gran punto de conexión entre Cercanías, Alta Velocidad, el corredor mediterráneo y el transporte urbano, incluyendo metro, tranvía y autobús.

Tal y como describe À Punt, el proyecto ha sido adjudicado por Adif al grupo de ingeniería Sener, con un contrato de redacción valorado en 30 millones de euros, a la espera de una inversión final muy superior para su construcción.

La compañía ya ha mostrado las primeras recreaciones del diseño, en las que destacan los espacios abiertos, cubiertas onduladas y amplias zonas ajardinadas que cubrirán las vías soterradas, facilitando además la movilidad peatonal.

Sobre Sener

El papel de Sener en este proyecto es coherente con su trayectoria como grupo internacional de ingeniería y tecnología, fundado en 1956 en Bilbao.

La compañía, actualmente presidida por Andrés Sendagorta y dirigida por Jorge Sendagorta Cudós, cuenta con cerca de 4.000 profesionales en 18 países y una fuerte apuesta por la innovación, con una inversión significativa en I+D en áreas como movilidad, energía o aeroespacial.

Su actividad abarca desde infraestructuras ferroviarias y carreteras hasta proyectos vinculados a la NASA o la Agencia Espacial Europea, lo que refuerza su perfil como actor global en ingeniería avanzada.

Además, su estrategia está alineada con criterios de sostenibilidad, ya que una parte mayoritaria de sus proyectos recientes incorpora objetivos de descarbonización y movilidad sostenible.

En el caso de Valencia, el diseño no solo busca modernizar el sistema ferroviario, sino también reconectar la ciudad.

El futuro corredor verde que cubrirá la estación permitirá crear un nuevo eje urbano peatonal que conectará el Parque Central con el entorno de la plaza del Ayuntamiento, integrando la infraestructura en la vida cotidiana de la ciudad y reduciendo la barrera física que hoy suponen las vías.