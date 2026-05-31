Sindicatos docentes llegan a la mesa de negociación con Educación para lograr más mejoras: "Es posible"

Concentración de profesores este domingo a las puertas de la Conselleria de Educación,en València. Europa Press

Los sindicatos docentes STEPV, CCOO y UGT afrontan este domingo la nueva mesa de negociación con la Conselleria de Educación con una actitud claramente orientada al acuerdo, con el objetivo de desactivar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana.

Su intención pasa por explorar mejoras que se acerquen "más a las expectativas" del profesorado y que permitan encauzar el conflicto.

"Venimos a abrir ventanas en todos los puntos. Es posible", subrayan, insistiendo en que llegan a la reunión con margen para el entendimiento y con voluntad de desbloquear los principales asuntos pendientes.

Según publica Europa Press, así lo han aseverado los representantes sindicales a su llegada a las instalaciones del departamento de Campanar, donde han sido citados a las 18.00 horas por la administración.

Este encuentro se produce después de que ayer sábado se conociera el resultado de la encuesta que estos tres sindicatos han realizado a sus bases y que refleja que el 80% se muestra a favor de seguir con el paro indefinido, -la mayoría, un 54%, se decanta por movilizaciones puntuales-, y que solo dan el visto bueno al punto sobre reducción de carga burocrática.

El coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha manifestado a los medios que se encuentran "con ganas de reabrir el documento porque todavía hay margen de negociación".

"Hay flecos que deberían cerrarse hoy, esperemos que la Conselleria sea receptiva para llegar a un acuerdo lo más próximo a la voluntad del profesorado", ha aseverado.

Asimismo, el portavoz del sindicato mayoritario ha subrayado que "la huelga indefinida continúa, remodelada, pero continúa, y está clarísimo que el profesorado tiene ganas de continuar la lucha".

Desde CCOO, la secretaria general de Enseñanza, Xelo Valls, ha defendido: "Venimos a abrir ventanas en cada uno de los puntos de la negociación. El viernes conseguimos un texto que vuelve a centrar la negociación de bases en un acuerdo marco de cuestiones básicas, que es lo que queremos. El desarrollo de los puntos ya vendrá. Es posible, hemos visto que en otros sitios se ha hecho".

Preguntada por las "líneas rojas" y exigencias de estas organizaciones, ha señalado que quieren una mejora en la parte retributiva que suponga una subida de unos 300 euros, -hay que recordar que el acuerdo suscrito por los otros dos sindicatos, ANPE y CSIF es de 200 hasta 2028-.

También reclaman mejoras en ratios, plantillas, FP y Formación de Personas Adultas.

Por su parte, la responsable d'Ensenyament de UGT PV, Maite Tarazona, ha abundado en su aspiración de seguir negociando y ha resaltado que acuden a la cita "con aportaciones", ya que, a excepción del bloque de burocracia, en el resto "hay cosas por perfeccionar y se está aún muy lejos de los objetivos que necesitamos".

Con motivo de la mesa, a las puertas de la Conselleria se celebra otra vez una concentración de docentes con las camisetas verdes reivindicativas, Moixeranga y de fondo el 'Bella Ciao'. Los asistentes corean lemas pidiendo la dimisión de la consellera de Educación, Carmen Ortí, y reclamando que se abra la barrera del recinto