La PAU arranca este martes en la Comunitat Valenciana con más de 25.600 estudiantes

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) arranca este martes en la Comunitat Valenciana con una participación récord respecto al pasado año. Un total de 25.666 estudiantes se presentan a la fase obligatoria, lo que supone 1.883 matriculados más que en la convocatoria ordinaria de 2025.

Para acoger a todos los aspirantes, las cinco universidades públicas valencianas han habilitado 55 tribunales repartidos por diferentes puntos del territorio. La medida busca facilitar el acceso a las pruebas al alumnado y evitar desplazamientos hasta las capitales de provincia.

La Universitat de València concentrará el mayor número de tribunales, con 16, seguida de la Universitat Politècnica de València, con 12. Por su parte, la Universidad Miguel Hernández de Elche dispondrá de 11, la Universidad de Alicante de 10 y la Universitat Jaume I de Castelló de 6.

Del total de estudiantes matriculados este año, 15.156 son mujeres y 10.510 hombres. La referencia más reciente invita al optimismo, ya que en la convocatoria ordinaria del pasado curso superó la fase obligatoria el 95,68 % del alumnado, que obtuvo una nota media de acceso de 7,228 puntos sobre 10.

Una vez finalizados los exámenes, la siguiente fecha marcada en rojo para miles de estudiantes será la publicación de las calificaciones. Las notas se darán a conocer el 13 de junio a partir de las 13.00 horas y servirán para iniciar el proceso de preinscripción en los distintos grados universitarios.

Calendario de las pruebas

La PAU se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, en las que se distribuirán las materias comunes y troncales obligatorias en horario de mañana para evitar posibles coincidencias entre exámenes.

El martes 2 de junio las pruebas comenzarán a las 09.30 horas con Lengua Castellana y Literatura II, seguida de Historia de la Filosofía a las 11.45 horas. Las sesiones de tarde se destinarán a asignaturas optativas y de modalidad.

El miércoles 3 de junio la jornada se iniciará con los exámenes de idiomas extranjeros a las 09.30 horas y continuará con Historia de España a las 11.45 horas. Durante la tarde se celebrarán pruebas de materias específicas como Química, Literatura Dramática, Geografía o Física.

La convocatoria ordinaria concluirá el jueves 4 de junio con el examen de Valenciano a las 09.30 horas y las materias troncales de modalidad, como Matemáticas II o Latín, a las 11.45 horas. La sesión vespertina quedará reservada para resolver posibles coincidencias horarias.

Convocatoria extraordinaria

Por otro lado, la convocatoria extraordinaria de la PAU en la Comunitat Valenciana se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, aunque en caso de coincidencia horaria entre exámenes alguna prueba podría trasladarse al 3 de julio. El periodo de matrícula para el alumnado permanecerá abierto del 15 al 18 de junio hasta las 14.00 horas, mientras que las calificaciones se publicarán el 7 de julio a partir de las 17.00 horas.