María (18), mejor nota de la PAU 2025 en Valencia, 12 meses después: "Por más vueltas que des al temario, no se sabe mejor"

María Martino logró el mejor resultado de la PAU de Valencia en 2025: un 13,944. Doce meses después, con la Selectividad a la vuelta de la esquina, que se desarrolla los próximos 2, 3 y 4 de junio, ofrece el mejor consejo a los estudiantes de 2º de Bachillerato.

La joven de Cheste lanza un mensaje para tener en cuenta: "La preparación ya está hecha a estas alturas del curso. Es más importante controlar los nervios que seguir repasando sin parar".

Asegura, además, que "no dediquen a dar vueltas y vueltas al temario porque ya se lo saben". "Simplemente deben hacer un repaso general", insiste.

En esta línea, María recomienda priorizar la organización del estudio -ya sea mediante un esquema general de la asignatura o dedicar más tiempo a unas materias que a otras- frente a la memorización de los contenidos porque, desde su perspectiva, "no sirve para nada".

"Yo intentaría tener la cabeza lo más fría posible y mantener, en la medida de lo posible, los nervios. El temario que entraba para la Pau yo ya lo tenía aprendido y lo había trabajado durante todo el curso", añade.

Si pudiera hablar con la María del pasado, le diría que "no había tanto de qué preocuparse". Aunque conoce de primera mano la incertidumbre previa al primer examen, asegura que, a partir de ahí, "todo va rodado".

Estudios ingleses

Martino estudió en el Colegio Inmaculado Corazón de María, optó por la rama de la Lengua y eligió el Grado en Estudios Ingleses en la Universitat de València (UV).

Inicialmente, según contó a este diario, sentía "un poco de miedo" por haber tenido tan clara su vocación: "Dudaba en si me había hecho una idea errónea".

Sin embargo, su primer año ha transcurrido tal y como ella esperaba. "Aunque este curso sea muy introductorio, estoy aprendiendo mucho, estoy muy contenta", afirma.

Destaca, además, que el ambiente universitario es "muy agradable". Sus expectativas sobre el profesorado y la dinámica de las clases incluso se han superado, ya que Martino pensaba que la exigencia sería mayor.

María Martino, la valenciana con mejor nota de la Selectividad 2025. EE

En el plano académico, los resultados también han acompañado: "He conseguido muy buenas notas y no he tenido ninguna dificultad".

A las puertas de los exámenes del segundo cuatrimestre -con cinco asignaturas por delante- afronta las pruebas con mayor confianza que el año anterior, aunque si hay un rasgo que caracteriza a María como estudiante es la tranquilidad.

Este primer curso se siente "más relajada", aun si cabe.

Preguntada por su futuro a medio plazo, tiene claro su objetivo profesional: dedicarse a la docencia, preferiblemente como "profesora de idiomas en secundaria". Y pese a que su especialidad es el inglés, no duda en ampliar su formación a otras lenguas como el francés o el italiano.

PAU 2026

En la Comunitat Valenciana, la convocatoria ordinaria se celebra los días 2, 3 y 4 de junio de 2026.

La convocatoria extraordinaria está prevista para los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Las fechas de publicación de calificaciones se adelantan un día respecto al curso anterior: las notas de la fase ordinaria se harán públicas el 12 de junio y las de la extraordinaria el 7 de julio.

La adjudicación de plazas universitarias para ambas convocatorias se realizará el 10 de julio, también un día antes que en la convocatoria del año anterior.

Estudiantes realizan uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad. Europa Press / Jorge Gil

Un total de 7.212 personas se ha inscrito este año para realizar la PAU. De acuerdo a la tendencia de años anteriores, las mujeres vuelven a ser mayoritarias, con 4.259 inscritas, en comparación con 2.953 hombres.

Una de las novedades de este año en la Universitat de València (UV) está relacionada con la logística.

Por tanto, el alumnado que se examine de la asignatura de Dibujo Artístico II (DART) lo hará en dos sedes de la institución académica: el Aulario Interfacultativo y la Facultad de Formación del Profesorado, según ha detallado la institución académica en un comunicado.

En ediciones anteriores, este examen se realizaba en la Universitat Politècnica de València (UPV) y ahora el alumnado no se tendrá que desplazar.

El Vicerrectorado de Estudios y Calidad de la UV ha hecho un "esfuerzo" para la compra de los caballetes de pintura necesarios para los 205 estudiantes que se examinarán de Dibujo Artístico.

En cuanto a las medidas para evitar que el estudiantado utilice la Inteligencia Artificial (IA) o copie en los exámenes, los tribunales en la UV podrán utilizar detectores de frecuencia u otros medios técnicos de detección, de acuerdo con los criterios acordados en la comisión gestora, que podrán ser utilizados dentro de las aulas de examen.

Además, según la normativa aprobada, no se podrá entrar en el aula con teléfonos o relojes inteligentes.

Estos dispositivos deberán estar apagados y guardados en las mochilas.