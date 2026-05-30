El 80% de los docentes valencianos apuesta por mantener la huelga pese a la propuesta de Educación

Ocho de cada diez docentes que han respondido antes de las 14.00 horas a la consulta impulsada por STEPV, CCOO y UGT consideran que la huelga debe mantenerse tras analizar la última oferta de la Conselleria de Educación, aunque dentro de ese respaldo mayoritario gana peso la opción de rebajar el nivel de las movilizaciones.

Según los datos facilitados por estas organizaciones sindicales, el 26% de profesores opta por continuar la huelga en el formato actual; el 54% decide mantener el paro con movilizaciones puntuales; y el 20% aboga por desconvocar la huelga indefinida, "pero continuar con otro tipo de movilizaciones". En la encuesta han participado 30.014 personas, según los sindicatos.

Los docentes han votado mediante un formulario a la última propuesta remitida ayer viernes por la tarde por la Conselleria que dirige Carmen Ortí, un documento dividido en ocho bloques temáticos por cada una de sus reivindicaciones.

De todos los acuerdos propuestos, los profesores han aceptado que STEPV, CCOO y UGT firmen el acuerdo relacionado con la burocracia y han rechazado avalar el resto de propuestas presentadas por la Conselleria, incluida la de los salarios.

Mesa de negociación

Este domingo, se celebra la nueva mesa de negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes para intentar llegar a un acuerdo que desbloquee la huelga indefinida, que se desarrolla desde el pasado 11 de mayo en la enseñanza pública valenciana.

Carmen Ortí subrayó este viernes la voluntad de su departamento para llegar a un acuerdo lo más pronto posible.

"Nosotros siempre hemos mostrado total predisposición al diálogo. Estamos al lado de cada familia valenciana y nuestra principal preocupación ahora está en garantizarles un fin de curso que se desarrolle con normalidad. Seguiremos negociando en los próximos días para llegar a un acuerdo lo más pronto posible y continuar mejorando nuestro sistema educativo valenciano".

Por otra parte, la consellera destacó que, pese a los continuos esfuerzos realizados por la administración en la negociación, apenas ha habido variación sustancial desde la postura inicial de los sindicatos.

"Este Consell está haciendo un gran esfuerzo presupuestario para mejorar las condiciones laborales del profesorado. Ha preparado una propuesta ambiciosa y hemos ido mejorando nuestra propuesta inicial mientras que la de los sindicatos se mantiene prácticamente inalterable. Pedimos que, por el bien de las familias, los docentes y el alumnado, se abran de verdad a negociar y acepten propuestas que son realistas y que mejorarán sustancialmente la situación de la educación pública valenciana", concluye.