Detenido en Torrent un hombre por agredir a su pareja durante todo el embarazo y amenazarla con quitarle al bebé

Lo que debía ser una etapa de ilusión se transformó en un auténtico infierno para una mujer en la localidad valenciana de Torrent.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 28 años acusado de maltratar física y psicológicamente a su pareja, una violencia que se desató en el mismo instante en que ella se quedó embarazada.

Según las investigaciones policiales, el detonante de las continuas agresiones fue el rechazo frontal del arrestado a la idea de tener al bebé.

Las investigaciones, -llevadas a cabo por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Policía-, se iniciaron el pasado día 19, tras tener conocimiento de que una mujer en situación de vulnerabilidad y con un bebé lactante de dos meses estaría sufriendo constantes episodios de violencia física y psicológica.

El responsable estaría siendo su pareja, con la que convivía en el mismo domicilio.

Los agentes averiguaron que los malos tratos habrían comenzado en el momento en que la víctima se quedó embarazada, ya que al parecer, el hombre no quería que esta tuviera al bebé.

Llegó a agredirla físicamente en múltiples ocasiones, incluso cuando se encontraba en el octavo mes de gestación, teniendo esta que huir del domicilio y refugiarse en casa de una vecina para evitar que siguiera golpeándola.

Según el comunicado de la Policía, el varón utilizaba al menor para someter emocionalmente a la mujer, ya que la amenazaba con quitarle al bebé para que lo criara otra mujer.

Ante tales hechos, los agentes localizaron y detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

El arrestado, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial, decretándose como medida cautelar una orden de alejamiento de 300 metros, prohibiéndole todo tipo de comunicación y aproximación a la víctima.