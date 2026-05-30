Los chefs valencianos coinciden: "El mejor arroz al horno no se hace con agua, se hace con caldo de cocido"

Hay platos y recetas que, inevitablemente, pasan de generación en generación manteniendo inmaculada su esencia. El arroz al horno es uno de esos platos. Nacido como receta de aprovechamiento, este clásico de origen valenciano sigue siendo uno de los más populares en la terreta.

Existe una gran cantidad de variantes y opciones para este imprescindible de la cocina mediterránea. Sin embargo, la mayoría de chefs valencianos coincide en que el auténtico arroz al horno debe prepararse con caldo de cocido y no simplemente con agua.

La explicación está en el propio origen de la receta. Antiguamente, después de preparar el cocido, las familias aprovechaban el caldo y parte de las carnes sobrantes para elaborar un arroz mucho más sabroso y contundente.

Ese caldo concentrado, cargado de sabor gracias a los huesos, las verduras y las carnes cocidas lentamente, es lo que marca la diferencia en el resultado final.

En muchos pueblos de la Comunitat Valenciana, como Xàtiva o Benimodo, este plato todavía conserva gran parte de su tradición. Durante años era habitual que las familias preparasen la cazuela de barro en casa y la llevasen al horno del panadero para terminar allí la cocción.

El secreto de un buen arroz al horno está en lograr un arroz seco, suelto y lleno de sabor. Para ello, los expertos recomiendan utilizar siempre caldo de cocido bien caliente y respetar la proporción tradicional: dos partes de caldo por cada parte de arroz.

Otro de los elementos fundamentales es la cazuela de barro. Este recipiente distribuye el calor de manera uniforme y permite que el arroz se cocine lentamente hasta formar esa ligera capa tostada tan característica en la superficie. Además, ayuda a mantener la temperatura durante más tiempo una vez servido en la mesa.

La receta

La receta clásica valenciana suele llevar arroz redondo, costilla de cerdo, panceta, morcilla, garbanzos cocidos, tomate, patata y una cabeza de ajos entera colocada en el centro de la cazuela.

Se debe comenzar con un sofrito de tomate rallado al que se incorporan los garbanzos. Después se doran las carnes y se mezclan con el arroz antes de añadir el caldo hirviendo.

Una vez montada la cazuela, se colocan las rodajas de tomate y patata junto con la morcilla y la cabeza de ajos.

El conjunto se introduce en el horno a temperatura alta durante unos 20 o 30 minutos, hasta que el caldo se consume por completo y el arroz adquiere ese aspecto seco y dorado tan característico.

Los cocineros valencianos insisten también en varios detalles importantes para conseguir un resultado perfecto. El caldo debe añadirse siempre muy caliente para no cortar la cocción, el arroz no debe removerse una vez entra en el horno y la capa de arroz no puede ser demasiado gruesa.

Además, utilizar variedades de arroz valenciano puede ayudar a conseguir una mejor absorción del sabor y una textura más equilibrada.