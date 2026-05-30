El aeropuerto de Castellón refuerza su oferta de destinos: Asturias y Bilbao se incorporan a las rutas estivales

El aeropuerto de Castellón incorpora este sábado dos nuevas conexiones con el norte de España tras la puesta en marcha de las rutas a Asturias y Bilbao, operadas por la aerolínea Volotea. La infraestructura sigue así ampliando su oferta estival y reforzando su papel como puerta de entrada turística a la provincia.

Las nuevas rutas contarán con dos frecuencias semanales, en martes y sábado. La conexión con Asturias se mantendrá operativa hasta el 29 de septiembre, mientras que la de Bilbao prolongará su actividad hasta el 31 de octubre.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha manifestado que la vuelta de estas rutas “permite enlazar de nuevo con el norte de España, facilitando la llegada de turistas”. París ha destacado que esta mejora en la conectividad “supone un impulso para el sector turístico castellonense, al ampliar las opciones de acceso a la provincia”.

El objetivo es claro: consolidar al Aeropuerto de Castellón como un nodo cada vez más relevante dentro del mapa aéreo nacional, especialmente en temporada alta.

Un verano de crecimiento

La ampliación de Asturias y Bilbao no llega sola. El aeropuerto continúa sumando destinos en su programación estival, que incluye próximas incorporaciones como Manchester y Bolonia, operadas por Ryanair a partir del 1 de junio, así como la ruta a Oporto desde el 4 de junio. A ello se suma el regreso de Palma de Mallorca a mediados de julio, operada por Air Nostrum.

Actualmente, el aeropuerto ya conecta con destinos como Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj y Madrid, configurando una red cada vez más amplia.

En total, la programación de 2026 alcanza 16 rutas regulares, la mayor oferta de la historia de la infraestructura, con 2.400 vuelos previstos y una capacidad cercana a las 400.000 plazas.

Bolonia como escaparate

En paralelo a esta expansión, el aeropuerto de Castellón ha reforzado su estrategia de promoción internacional con la presentación de la nueva ruta Castellón–Bolonia en la ciudad italiana, en colaboración con Turespaña.

El encuentro reunió a medio centenar de agentes de viajes, operadores turísticos y medios especializados, en un acto que buscó posicionar el destino Castellón en el mercado italiano antes del inicio de la conexión, previsto también para el 1 de junio.

La nueva conexión con Bolonia funcionará hasta el 28 de septiembre con dos frecuencias semanales, coincidiendo con la de Manchester. Con ello, el aeropuerto refuerza su estrategia de internacionalización y su apuesta por atraer turismo europeo en un contexto de creciente competencia entre destinos.