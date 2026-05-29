La rebaja fiscal de Pérez Llorca y la "prioridad nacional" pactadas con Vox llegarán con retraso en la Ley de Acompañamiento

El pleno del Consell aprueba este viernes los Presupuestos de la Generalitat de 2026 en una situación que no suele ser muy habitual: lo hará sin que esté todavía lista la ley de Medidas Fiscales, conocida como ley de Acompañamiento y concebida como ómnibus al ser un cajón de sastre para modificar multitud de normativa autonómica.

Esta ley llegará a Les Corts con algo de retraso, como ha informado EL ESPAÑOL. Seguramente ya entrado el mes de junio debido a los plazos que tiene que seguir.

Esta circunstancia resulta relevante porque está previsto que en esa norma se incluyan la mayoría de puntos pactados entre el PP y Vox para sacar adelante los Presupuestos. Especialmente la rebaja fiscal y la llamada "prioridad nacional" -que los españoles vayan primero en el acceso a las ayudas y prestaciones públicas-.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, cedió a Vox el anuncio del acuerdo para las cuentas el pasado martes. Fue con perfil bajo, en Les Corts tras una Junta de Portavoces y por boca de su síndic, José María Llanos, sin que ningún dirigente nacional dijera nada.

Todo el foco mediático está puesto estos días en las investigaciones de José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE y ni a PP ni a Vox conviene que se desvíe un milímetro la atención.

Vox presumió de haber forzado para introducir la "prioridad nacional" y la bajada de impuestos, pero habrá que esperar para comprobar en qué se traduce exactamente. Pérez Llorca, de hecho, no ha querido entrar en este concepto en sus últimas comparecencias públicas.

El PP deja entrever, más o menos, la concreción de lo que ha pactado. Dado que la prioridad nacional es inaplicable si no se modifica la Ley de Extranjería, los populares van más por el camino del concepto de "arraigo" que han defendido hasta la fecha para tratar de salir del atolladero del relato de Vox.

Por ejemplo, el requisito de empadronamiento para la obtención de ayudas en vivienda. Algo similar se podría introducir en la ley de Vivienda valenciana a través de Acompañamiento.

Lo mismo ocurre con la rebaja de impuestos. De hecho, este ha sido un escollo mayor que el de la "prioridad nacional" durante las negociaciones. Pérez Llorca ha avanzado una rebaja fiscal centrada en las rentas medias y bajas que podría ser a través de nuevas deducciones en el IRPF.

En cualquier caso, deberá ir igualmente a Acompañamiento, que es la ley en la que normalmente se incluyen todas las medidas fiscales.

Los plazos

Por el momento no hay fecha para que esta norma entre en Les Corts y todo apunta a que no dará tiempo finalmente a que se pueda aprobar junto a Presupuestos.

La ley de Acompañamiento tiene que pasar por una serie de fases diferentes a la de Presupuestos. Una vez se cierre, deberá salir en primer lugar a exposición pública. Posteriormente, tendrá que contar con los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu y el Consejo Económico y Social (CES). Superado todo ello, lo que se traduce en alrededor de dos semanas, irá al Parlamento.

Debido a que presupuestos ya cuenta con un calendario muy ajustado por el que se ha tenido que habilitar la mayor parte del mes de julio y luego finaliza el actual periodo de sesiones, Acompañamiento se podría ir a septiembre, según fuentes populares. Los asuntos pactados con Vox entrarían así en vigor cuando marcara esa norma.

Mientras tanto, las cuentas comenzarán su tramitación este viernes y está previsto que se aprueben el 21 y 22 de julio.

Pérez Llorca ha destacado estos días que recogerán un presupuesto histórico para Educación de casi 8.000 millones de euros en el que se incorporan todos los compromisos con los sindicatos convocantes de la huelga de docentes que ya dura tres semanas.

Entre ellos, contemplarán un total de 372,7 millones de euros para infraestructuras educativas.