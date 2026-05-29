El pueblo que construirá 118 nuevas viviendas de hasta 4 dormitorios con garaje y piscina: a 6 kilómetros del mar

Vivir en los pueblos y ciudades cercanos a Valencia se ha puesto cada vez más de moda, bien por el elevado coste que supone residir en la capital o por la tranquilidad que aportan otros núcleos urbanos.

Un ejemplo es la ciudad de Sagunto, ubicada a 30 minutos de Valencia capital. El municipio contará próximamente con más de cien viviendas nuevas.

En concreto serán 118 pisos de entre dos y cuatro dormitorios que, además, contarán con prestaciones como garaje y piscina.

Caracterizada por su época romana y actualmente con más de 71.000 habitantes, la ciudad de Sagunto es el décimo municipio con más población de la Comunitat Valenciana.

Entre los monumentos más destacados de la población se encuentran, además del teatro romano, el antiguo castillo de Sagunto y la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora.

Otros lugares como la Vía del Pòrtic o Domus dels Peixos también son muy recomendables de visitar, pues se trata de un espacio arqueológico sorprendente donde se puede observar una antigua vía romana.

También resulta llamativa la antigua judería, lugar que conserva todavía su característico arco en la entrada y que, actualmente, alberga el Museo Arqueológico de Sagunto.

En Sagunto también se celebran fiestas reconocidas y que son un reclamo a nivel turístico. La más importante es la Semana Santa, aunque a lo largo del año se celebran otras como Sant Antoni, los Moros y Cristianos y las Fallas, además de sus Fiestas Patronales.

Además, en Puerto de Sagunto los visitantes pueden disfrutar de restaurantes, cafés, áreas de ocio y deporte tanto en la playa como en su pase marítimo que les permitirán vivir una agradable experiencia a cualquier hora del día.

La playa urbana de 1.300 metros de longitud que se caracteriza por tener arena fina, agua cristalina y un espigón que dibuja una imagen muy característica.

Las viviendas

La promotora Metrovacesa ha lanzado el Residencial Nerissa, una nueva promoción de obra nueva compuesta, en su primera fase, por 118 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios.

El proyecto, que supondrá una inversión total de 26,1 millones de euros, se ubica en un entorno urbano moderno y en crecimiento, con vistas abiertas hacia la ciudad y el castillo de Sagunto.

Según los últimos análisis de Metrovacesa R3search, el entorno de Valencia continúa consolidándose como uno de los mercados residenciales con mayor dinamismo del arco mediterráneo, impulsado por el crecimiento demográfico y la creación de nuevos hogares.

En este contexto, la demanda de vivienda habitual sigue creciendo en municipios bien conectados y con capacidad de desarrollo residencial como Sagunto, reforzando el interés por promociones de obra nueva eficientes, sostenibles y adaptadas a los nuevos estilos de vida.

Todas las viviendas contarán con terraza y plaza de garaje, además de posibilidad de trastero. El proyecto incorpora también plantas bajas con jardín y áticos con amplios espacios exteriores orientados a disfrutar del clima mediterráneo durante todo el año.

La promoción dispondrá de zonas comunes pensadas para el bienestar y el uso cotidiano de los residentes, entre las que destacan piscina comunitaria para adultos y niños, zonas ajardinadas, área de juegos infantiles, un local social y espacios para aparcamiento de bicicletas.

"Residencial Nerissa responde a una demanda creciente de vivienda de calidad en el entorno metropolitano de Valencia, donde existe una necesidad cada vez mayor de producto residencial de calidad, bien ubicado, eficiente y adaptado a las nuevas formas de vivir", señala el gerente de promociones en la delegación de Levante de Metrovacesa, Ángel de la Cueva.