El PP pide copias de los estudios que presentó José María Ángel a varias administraciones para ejercer sus cargos

El grupo parlamentario popular ha presentado un escrito de alegaciones al juzgado de Instrucción número 4 de Valencia en el que incluye la petición de varias diligencias. Así, solicita requerir a diversas administraciones la copia del currículum o la información facilitada por el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, para el ejercicio de sus diversos cargos.

El grupo, que ejerce la acusación en esta causa en la que se investiga a Ángel por su título falso de diplomatura en Archivística y Biblioteconomía, trata de evidenciar las contradicciones del que también fuera secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat. Ahora será el juzgado el que decida si acepta o no estos requerimientos.

En su declaración de la semana pasada ante el juez, hubo una afirmación especialmente destacada del excomisionado. "No tenía ni idea de la existencia del título. Alguien lo hizo para injuriarme y forzar mi dimisión", aseguró.

Ese título estaba en el expediente de Ángel en la Diputación de Valencia, donde es funcionario. El juez ha sostenido hasta la fecha que los presuntos delitos estarían prescritos al ser una falsificación de 1983. Sin embargo, la Audiencia Provincial -una tesis que también sostiene la Fiscalía- considera que se podría haber valido del título no tanto para ser funcionario sino para mantenerse en el puesto de trabajo hasta el año 2024 mediante la solicitud de prórrogas en el servicio activo en la corporación.

Este es el motivo por el que los magistrados reabrieron la investigación archivada por el juzgado y el instructor citó a Ángel la semana pasada. Éste negó en varias ocasiones tener conocimiento de ese título falso, si bien en varios perfiles suyos -personales y profesionales- exhibió estudios en Archivística y Biblioteconomía.

El grupo popular pide recabar esta información para hacer constar las contradicciones y aclarar si hizo uso de ese título tanto en las prórrogas en la Diputación como en el acceso a alguno de sus cargos, de acuerdo con su escrito.

Ayuntamiento de l'Eliana

Solicita, de este modo, que se libre oficio al Ayuntamiento de L’Eliana, del que Ángel fue alcalde, para que certifique y aporte copia auténtica del "Saluda del Alcalde / Coneix al teu alcalde" publicado en su página web oficial -o en cualquier otro soporte oficial de comunicación institucional- en el que Ángel declaró haber obtenido en 1978 la Licenciatura en Geografía e Historia por la Universitat de València, en 1980 los estudios de Archivística y Biblioteconomía por la misma universidad y en 1990 un máster de postgrado en Gestión Pública en ESADE (Barcelona).

El grupo popular justifica esta diligencia en que en esa web exhibió esos estudios, como publicó EL ESPAÑOL, pero en el juzgado declaró que se enteró del título "por la prensa".

Generalitat

Del mismo modo, pide que se libre oficio a la Conselleria competente y/o al órgano responsable del Portal de Transparencia de la Generalitat para que certifique y aporte copia auténtica del currículum de Ángel presentado con ocasión de sus nombramientos como secretario autonómico de Emergencias en los años 2015 y 2019.

Incluye, señala, la acreditación documental de las titulaciones académicas y méritos profesionales que figuraron en aquella documentación, así como la publicación realizada en el Portal de Transparencia; todo ello junto con los decretos, órdenes o resoluciones de nombramiento y cese correspondientes a cada uno de los citados períodos.

La pertinencia de esta diligencia, explica el grupo popular, deriva de la necesidad de contrastar la afirmación del investigado de no haber hecho figurar "nunca" titulación universitaria alguna en el Portal de Transparencia ni en currículum alguno presentado para acceder a los referidos cargos.

PSPV

Igualmente, pide requerir al PSPV que certifique y aporte copia auténtica de cuantos documentos obren en sus archivos -en soporte físico o digital, incluidas capturas o respaldos de la web oficial del partido- en los que figure el currículum vitae o la ficha biográfica de José María Ángel durante los períodos en que ejerció como Secretario de Políticas Municipales y Presidente del PSPV-PSOE, y en cualesquiera otros cargos orgánicos de representación del partido.

Han de indicarse expresamente, dice, las titulaciones académicas que en cada versión del documento le fueran atribuidas. En particular, la tríada formativa compuesta por Geografía e Historia (Universitat de València), Archivística y Biblioteconomía (Universitat de València) y Máster en ESADE (Barcelona), que figuraba en la web del partido.

Con ello, el grupo popular quiere averiguar si el investigado aportó en algún momento al partido, como requisito o acreditación para el ejercicio de los cargos orgánicos, documentación acreditativa de dichas titulaciones universitarias.

Ministerio

Por último, solicita que se libre oficio a la Secretaría del Consejo de Ministros para que certifique y aporte copia auténtica del expediente íntegro de nombramiento de José María Ángel como comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana.

Se ha de incluir, señalan, la propuesta de nombramiento elevada por el Ministerio de Política Territorial; la documentación acreditativa de los requisitos de idoneidad, competencia profesional y experiencia exigidos por la ley; el currículum aportado; y la publicación realizada en la web oficial del Ministerio bajo el epígrafe "Formación académica".