Llorca presenta un presupuesto valenciano de 33.305 M€, el mayor gasto de la historia, pero reduce el déficit al 0,36%

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el Palau. Rober Solsona / EP

El Gobierno valenciano ha aprobado este jueves el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat de 2026. Unas cuentas que ascienden a los 33.305 millones de euros (lo que supone un incremento de un 3,1% respecto a 2025).

Contemplan 24.751 millones de gasto real sin el llamado 'presupuesto dana'. Si se suma ese 'presupuesto dana' alcanzan los 26.051 millones. Se trata de una subida de 864 millones respecto al año anterior.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha sido el encargado de presentar la primera parte de las cuentas en el Palau, algo poco habitual porque siempre suele hacerlo el titular de la Conselleria de Hacienda.

El líder del Ejecutivo valenciano ha destacado que es un presupuesto histórico en Educación con un aumento de 500 millones y que llega casi a los 8.000 millones de euros.

Los presupuestos se presentan con un déficit del 0,36%. Se trata de una reducción considerable respecto al anterior, que se presentó con un déficit del 1,15%. Aun así, es superior al autorizado por el Gobierno para las comunidades autónomas (que para este año es del 0,1%).

Las cuentas contemplan un techo de gasto del 3,5% sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio.

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