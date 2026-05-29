El Festival de Les Arts incrementará los limitadores acústicos para rebajar el sonido por debajo de la normativa

La celebración en la Ciudad de las Artes de festivales como Les Arts. EE

Cada vez falta menos para el Festival de Les Arts y para saber si finalmente se celebrará en la Ciutat de Les Arts i Les Ciències. Ahora CACSA ha dado un paso más para que sea así al comunicar en su plan de acción en materia de contaminación acústica y aplicación de medidas correctoras a adoptar en el certamen.

Para la edición anunciada para los días 5 y 6 de junio la promotora ha trasladado que emitirá por debajo de la normativa acústica, con limitadores de sonido --uno en cada escenario-- con discriminación horaria por lo que plantea diferentes niveles de emisión en horario diurno y nocturno.

El informe técnico ha sido informado por la Sección Técnica del Servicio de Licencias de Actividades del consistorio, que ha pedido que se presente el certificado acústico "en tiempo adecuado y suficiente, previo al inicio de la actividad".

Además, deberá acreditar, además del cumplimiento de los requisitos previstos en ese plan de acción, que los niveles máximos de potencia sonora autorizada "no transmiten en viviendas o locales contiguos o próximos niveles de recepción superiores a los establecidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la Contaminación Acústica".

El informe del servicio municipal de este viernes señala que ese plan de acción de la promotora de Les Arts plantea la instalación de limitadores acústicos (uno en cada escenario) con discriminación horaria por cuanto se plantean diferentes niveles de emisión en horario diurno y nocturno.

Con esta configuración prevista de emisión "máxima" y las medidas de "apantallamiento" a implantar, ese documento "prevé dar cumplimiento a los requisitos de la normativa acústica, en especial la Ordenanza municipal reguladora de protección contra la contaminación acústica".

Limitadores

Los limitadores se ubicarán en las mesas de control técnico de cada escenario, y para garantizar que no se supere el nivel de LAeq de 90 dBA en el foco emisor establecido en la Ordenanza municipal reguladora de protección contra la contaminación acústica, se establecen dos niveles de control acústico, en periodo diurno y nocturno, con diferentes niveles a su vez para cada escenario.

Durante el día, se establece en el escenario principal, un nivel de 85 dBA a 50 metros del escenario (ubicación del FOH --área central donde se sitúan las consolas de mezclas--); en el dos, de 85 dBA a 30 metros del escenario (ubicación del FOH) y en el tres, de 85 a 25 metros del escenario (ubicación del FOH).

Para la noche, los niveles serían de 80 dBA a 50 metros del escenario (ubicación del FOH) en el principal; de 80 dBA a 30 metros del escenario (ubicación del FOH), en el segundo, y en el tercero de 80 dBA a 25 metros del escenario (ubicación del FOH).

Público como "foco emisor"

Con objeto de poder garantizar el cumplimiento de lo previsto en el plan de acción propuesto, los limitadores-registradores a implantar deberán intervenir "en la totalidad de la cadena de sonido".

Al respecto, se debe considerar el público asistente como "un foco emisor" a tener en cuenta "pues los niveles de control previstos (85 dBA en horario diurno y 80 dBA en horario nocturno) son mucho más bajos de los previsibles en este tipo de eventos".

Los limitadores-registradores, a fin de ser operativos, deberán disponer, como mínimo, de las características recogidas en la Ordenanza municipal reguladora de protección contra la contaminación acústica (artículo 58) mientras que los certificados, preceptivos conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la misma norma, acreditarán "de manera concluyente" el cumplimiento de los requisitos previstos en ese plan de acción.

Para esta edición se espera que asistan alrededor de 20.000 personas, quienes todavía continúan con la incertidumbre de si finalmente se producirá en el emplazamiento inicial. Por el momento, este es un paso más para que se produzca.