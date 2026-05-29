Diez barrios de Valencia tienen más pisos turísticos de los permitidos: El Grau y el Cabanyal son los más saturados

Diez barrios de Valencia superan ya el límite marcado por la nueva ordenanza del Ayuntamiento de Valencia que establece un máximo del 2% por barrio y por distrito en relación a las viviendas.

Los más saturados, sumando las viviendas de uso turístico (VUT) y los apartamentos turísticos (UAT), pertenecen al distrito marítimo y son el Grau (con 5,4%) y el Cabanyal-el Canyamelar (con un 4,9%). Le siguen Ayora (2,7%), la Raiosa (2,6%), la Roqueta (2,1%), Morvedre (2,1%) y Monteolivete (2,0%).

Tampoco se podría abrir ni un solo apartamento turístico más en la Malva-rosa, Beteró y Nazaret, ya que en el distrito de Poblats Marítims se supera el tope (con un 3,3%).

Así se desprende de los datos analizados por Compromís a partir del censo publicado por el Ayuntamiento de Valencia de la situación turística de cada barrio de la ciudad, un mapa en el que se excluye Ciutat Vella al tener una regulación distinta.

Por distritos, solo aparece saturado en cuanto a apartamentos turísticos Poblats Marítims con un 3,34%. Hay 1.016 y 30.408 viviendas.

Teniendo en cuenta el número de plazas hoteleras totales, que es el segundo filtro marcado por la ordenanza, están congestionados el Eixample (con un 8%), Poblats Marítims (14,1%), Camins al Grao (9%) y Pobles de l'Oest (9,5%).

Por barrios, superan ese 8% de plazas hoteleras en relación con el número de habitantes 12 barrios. Son el Pla del Remei, el Botànic, la Roqueta, Campanar, la Fonteta de Sant Lluís, Ciutat de Les Arts i de Les Ciències, el Grau, el Cabanyal, la Malva-rosa, Penya-roja, Beniferri y el Saler.

En ninguno de estos barrios, al superar uno o dos de los filtros, se podría abrir un apartamento turístico.

La coalición denunció que en las zonas donde no se alcanza este 2% se podrían abrir 3.359 apartamentos turísticos nuevos, aunque la falta de información oficial sobre el tercer candado que mide la actividad comercial hace difícil extraer el dato de posibles aperturas.

Tres candados

La nueva ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Valencia, calificada por el equipo de gobierno como "la más restrictiva de España", contempla tres candados que han de darse de forma simultánea para que pueda otorgarse una licencia.

El primero de ellos es que no superen el 2% del total de las viviendas del barrio y distrito; el segundo, que las plazas hoteleras no supongan más del 8% de la población; y el tercero, que no los pisos turísticos en bajos no superen el 15% de los locales comerciales de cada manzana.

De esta forma, los técnicos municipales tendrán que estudiar estos tres criterios a la hora de conceder nuevas licencias, algo que, en opinión del equipo de Urbanismo, hará que sea "casi imposible" abrir nuevos pisos turísticos.

Compromís

Compromís per València denunció este jueves que la nueva normativa "no limita la turistificación, sino que prepara la ciudad para una nueva expansión masiva del turismo".

La coalición valencianista presentó un informe técnico elaborado a partir de datos oficiales del propio Ayuntamiento que concluye que la regulación aprobada permitiría prácticamente doblar las plazas turísticas actuales.

Papi Robles. EE

Según el informe presentado por la portavoz de Compromís, Papi Robles, Valencia cuenta con 39.396 plazas turísticas fuera del centro histórico y la nueva normativa permitiría sumar otras 32.423 solo en los barrios que continúan sin restricciones.

Robles señaló que la normativa también permite hasta otras 22.705 nuevas plazas de hoteles de 5 estrellas y edificios protegidos en barrios declarados formalmente saturados gracias a las excepciones introducidas por el gobierno municipal.

"Cuando sumas todas las excepciones y todos los agujeros que han dejado abiertos, el resultado es que esta ciudad podría llegar a crecer más de un 130% en plazas turísticas" comentó Robles durante una rueda de prensa.

Barrios menos saturados

El informe técnico concluye que el 70,4% de los barrios regulables de la ciudad (57 de 82) continúan teniendo margen para crecer turísticamente sin superar los umbrales fijados por la norma.

Entre los barrios con mayor potencial aparecen Torrefiel, Nou Moles, Benimaclet, Orriols, Sant Pau, Benicalap o Arrancapins.

La portavoz municipal de Compromís exigió una normativa con umbrales mucho más restrictivos, la eliminación de las excepciones hoteleras y patrimoniales y un mecanismo real de reducción de plazas en barrios saturados.

También consideró necesaria la implantación de una tasa turística "que permita compensar el impacto real que el turismo masivo está provocando sobre los servicios públicos y la convivencia".