La víctima de Rafa Mir relata la doble agresión sexual que sufrió: "Me impidió salir del agua, me besó y me tocó"

El futbolista Rafa Mir durante el juicio en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Efe / Biel Aliño

La víctima de Rafa Mir, una joven a la que presuntamente el futbolista violó la noche del 31 de agosto de 2024 en su domicilio de Bétera (Valencia), ha narrado este jueves ante la Audiencia de Valencia la doble agresión sexual por la que está acusado el jugador.

Según ha relatado la chica, se puso "a llorar"; le costaba "respirar", tenía "miedo" y le pidió que parara.

La primera de ellas ocurrió en la piscina, a la que él la tiró vestida. "Me impidió salir del agua, no me soltaba, estaba pegado a mí, le dije que me quería ir pero me cogió la cara, me besó, me tocó todo el cuerpo y me metió los dedos en la vagina", ha sostenido ante el tribunal.

La joven, que en esas fechas tenía 21 años, ha indicado que consiguió escapar y salió de la casa a esperar a que su padre la recogiera. Pero se dio cuenta de que no llevaba el bolso y volvió a entrar en ella.

"Mir me coge del brazo, me lleva hasta un baño al lado de la puerta, cierra el pestillo y me empieza a hacer lo mismo que en la piscina; me altero, me pongo a llorar, me cuesta respirar, le digo que pare, que me deje, tenía miedo, volvió a besarme y a meterme los dedos", ha proseguido.

Así lo ha declarado durante la primera sesión del juicio que se sigue en la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia contra Rafa Mir por esta doble presunta agresión sexual y lesiones.

La Fiscalía solicita para el futbolista una pena de 10 años y medio de prisión.

Mir ha llegado sobre las 9:30 horas a la Ciudad de la Justicia de València acompañado de su abogado y, ante los numerosos medios de comunicación que le esperan, se ha limitado a dar los buenos días.

En la causa también figura como acusado un compañero de Mir, el también futbolista Pablo Jara, para el que la Fiscalía pide tres años de prisión y el pago de una multa por presuntamente agredir sexualmente a una segunda joven, de 25 años, a la que hizo tocamientos hasta en tres ocasiones en la piscina pese a la negativa de ella.

Los dos acusados declararán al final de la vista.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.