Prisión provisional para el hombre detenido por agresión sexual a una menor a la salida de un colegio en Valencia

Un juzgado de Valencia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre que está investigado como presunto autor de tres delitos de agresión sexual en menos de un año; la última de ellas a una menor que salía de un centro educativo.

El investigado fue detenido el pasado martes por la Policía Local de Valencia por una presunta agresión sexual cometida contra una chica de 16 años a la salida de un colegio de la ciudad.

El arrestado fue puesto a disposición judicial este miércoles, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El titular de la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, en funciones de guardia, ordenó su ingreso en prisión preventiva, al entender que concurre "un evidente riesgo de fuga" y también de "reiteración delictiva".

El instructor señala que un atestado policial atribuye al mismo hombre sendas agresiones sexuales previas contra otras dos víctimas: una en junio de 2025, en una calle de la ciudad; y otra en febrero de este año, en una sala de espera hospitalaria.

El magistrado considera que existe un evidente riesgo de fuga porque el detenido, que es extranjero, "carece de modo de vida conocido" y tiene una orden de expulsión de España vigente por hallarse en situación irregular.

Además, se enfrenta a elevadas penas de prisión en caso de resultar condenado como presunto autor de tres delitos de agresión sexual.

Igualmente, entiende que es imprescindible adoptar la medida cautelar de privación de libertad para evitar la reiteración delictiva, tras quedar investigado por cometer presuntamente tres agresiones sexuales en menos de un año.