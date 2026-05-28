Los pisos turísticos en Ruzafa suponen menos del 1% de las viviendas, aunque las plazas hoteleras rozan el límite

El céntrico barrio valenciano de Ruzafa está lejos de la saturación en cuanto a los pisos turísticos, que suponen menos del 1% del total de las viviendas, aunque las plazas hoteleras rozan el límite marcado por la nueva ordenanza.

Así se desprende del mapa del Ayuntamiento de Valencia que muestra barrio a barrio la saturación hotelera. Según estos datos, en Ruzafa hay un total de 113 pisos turísticos, lo que se traduce en un porcentaje de casi el 0,8% en relación al total de viviendas de esta zona (14.511). El 80% de estos apartamentos, además, están situados en bajos.

Este dato está todavía lejos del primer candado aprobado por el Ayuntamiento de Valencia para la concesión de nuevas licencias, que es del 2%.

Sin embargo, para poder abrir nuevos pisos turísticos también hay que tener en cuenta otro filtro, que ha de darse de manera simultánea. El porcentaje de plazas hoteleras teniendo en cuenta el número total de habitantes.

Ateniendo a estos criterios, este céntrico barrio valenciano sí está más saturado. Hay, contando hoteles, pensiones y albergues, 1.129 plazas, que sumadas a las plazas de pisos turísticos y bloques de apartamentos ascienden a 1.854.

Esto se traduce en un 7,2% en relación al número de habitantes, que es de 25.504. El tope marcado por la nueva ordenanza para este parámetro es del 8%.

Además, hay que tener en cuenta que para la concesión de nuevas licencias, los técnicos municipales también estudiarán el número de bajos comerciales que hay en cada manzana, para evitar la desaparición del comercio local.

De esta manera, puede haber una manzana saturada en un barrio no saturado y en esas calles el Ayuntamiento no aprobaría ninguna licencia.

Ordenanza restrictiva

Para el consistorio liderado por María José Catalá esta ordenanza es la más restrictiva de España en cuanto a plazas hoteleras, con un triple filtro que, según sus cálculos, garantizará que el 98% de las viviendas de la ciudad sean de uso residencial.

La nueva normativa, que no afecta al centro histórico de la capital porque este tiene su propia regulación, contempla un triple candado que ha de cumplirse de manera simultánea para poder abrir un nuevo apartamento turístico en la ciudad.

El primero de ellos es que el número de plazas turísticas totales, ya sean de hoteles, apartamentos o viviendas turísticas, nunca podrá superar el equivalente al 8% de los habitantes empadronados.

El segundo blinda el uso residencial, garantizando que solo el 2% de las viviendas por barrio y distrito puedan ser para uso vacacional.

El tercer candado impide que los pisos turísticos superen el 15% del total de locales en planta baja en cada manzana.

Colmena de 34 pisos turísticos

El Ayuntamiento de Valencia denegó la licencia ambiental a la colmena de apartamentos turísticos propuesta en la calle Puerto Rico del barrio de Russafa.

La decisión se debe a que el proyecto que obtuvo el informe de compatibilidad urbanística favorable y el finalmente presentado para conseguir la licencia presenta discrepancias.

Además, la colmena no se ajusta a las determinaciones del planeamiento aplicable y la parcela donde se pretendía edificar no reúne las condiciones para calificarla de solar, como exige la normativa. En consecuencia, se desestiman las alegaciones presentadas por el promotor y se deniega la licencia ambiental.

Así se establece en un informe del pasado 20 de mayo, firmado por el secretario municipal y por el concejal de Urbanismo, Juan Giner.

Este proyecto preveía habilitar 34 apartamentos turísticos en una superficie aproximada de 1.377 metros cuadrados. De estos pisos, 29 se ubicarían en el interior del patio de manzana y los otros cinco, en los bajos de los números 35 y 37 de la calle Puerto Rico.

Se trataba de alojamientos con una superficie mínima en torno a 24 metros cuadrados, algunos con altillos y acceso peatonal.

Diversos colectivos ciudadanos, como Plataforma per Russafa y València no està en venda, realizaron una cadena humana contra esta "macrooperación inmobiliaria".