Es oficial: los 10 nuevos radares que multarán a los conductores si exceden los 50 Km/h en la ciudad de Valencia

Valencia multará a los conductores que excedan el límite de velocidad de los 50 Km/h con los nuevos 10 radares repartidos por toda la capital.

El Ayuntamiento cuenta en la actualidad con 10 cabinas fijas de poste en las que la Policía Local sitúa aleatoriamente los radares móviles de control del tráfico.

La instalación aleatoria de estos dispositivos en la ciudad está integrada dentro del plan director de seguridad vial y de actuación de la Policía Local para reducir a la mitad la siniestralidad.

Esta acción preventiva se enmarca dentro del Plan Vector 2026-2030 del Ayuntamiento para conseguir reducir a la mitad los accidentes mortales y graves en este periodo.

Los emplazamientos de las cabinas y radares que han sido decididos por la Policía Local y por el área de Movilidad, son los siguientes:

Dos en la avenida de los Hermanos Machado, en el número 53, al cruce con la calle de Vicente Canet (sentido de entrada), y en el cruce con la calle de Sant Josep Artesà.

El tercero en la avenida del Maestro Rodrigo a la altura del número 84.

El cuarto en el número 51 de la avenida Pío XII.

El quinto en la avenida del Cid 61.

Otro en el Camí Nou de Picanya 49.

El séptimo en la avenida de Fernando Abril Martorell, confluencia con Carrera de Malilla.

El octavo en la avenida de López Piñero.

El noveno en la avenida de Antonio Ferrandis (cruce con Pou Aparisi).

El décimo en la avenida de los Naranjos, a la altura del número 8.

"La seguridad vial, y en especial la protección de los actores más vulnerables de la movilidad en Valencia, como son los peatones, ciclistas y las personas que se desplazan en patines eléctricos, así como el refuerzo de la seguridad en la circulación de los barrios de la ciudad, es una prioridad para el actual gobierno municipal", aseguró el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell.

La función de estos radares, explicó el edil, es que sirvan "para impedir altas velocidades en aquellas vías de la ciudad en las que se registra mayor siniestralidad". "Con ello -añadió- pretendemos minimizar los accidentes, así como su gravedad".

Mapa de los nuevos 10 radares instalados en Valencia. EE

"Los puntos donde se están instalando las cabinas de poste son vías en las que en la mayoría de los tramos la velocidad no puede exceder de los 50Km/h o menos, pero donde muchas veces se circula a mayores velocidades. Con esta medida queremos disuadir a los conductores de que corran al volante, y así evitar atropellos y accidentes", señaló Carbonell.

"La medida tiene como objetivo concienciar a los conductores de que el cumplimiento de las velocidades marcadas en cada una de las vías hace que nuestras calles y avenidas sean más seguras tanto para el peatón, como para el ciclista o para el propio conductor", zanjó.

Prevenir distracciones

En noviembre de 2025, el Ayuntamiento adquirió dos cinemómetros efecto doppler multicarril con captación de imágenes y seis cabinas fijas de poste, de manera que los cinemómetros pueden cambiarse de ubicación.

Anteriormente a esta fecha, la Policía Local disponía de cuatro cabinas y dos cinemómetros (radar).

Esta actuación de la Policía Local mediante los radares viene reforzada con campañas específicas y planificadas durante todo el año, enfocadas a vigilar el consumo de sustancias psicotrópicas y alcohol, la vigencia de la ITV y el SOA de los vehículos.

También están centradas en prevenir las distracciones al volante por el uso de los móviles y auriculares, las infracciones en el estacionamiento, parada y circulación, además del exceso de velocidad mediante los seis cinemómetros estáticos de cabina que están instalados de forma rotativa en las 10 cabinas existentes.