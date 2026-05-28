Ya es oficial: la ayuda de hasta 800 euros al mes para que los jóvenes puedan pagar el alquiler de su vivienda

Las ayudas a los jóvenes en materia de vivienda son cada vez más importantes. Pocas provincias y municipios escapan a las subidas que se están produciendo en los precios en la gran parte del país, lo que hace que estos subsidios sean cada vez más requeridos.

Es por ello que el Ayuntamiento de Castellón ha puesto en marcha el programa de ayudas al alquiler joven para que puedan acceder a una vivienda.

Las bases de la convocatoria fueron detalladas la pasada semana por la concejala de Vivienda del consistorio, Ester Giner.

Giner explicó que para "poder buscar una solución a estas situaciones de dificultad", el Ayuntamiento de Castellón ha creado por primera vez una partida de 400.000 euros dirigida específicamente a los jóvenes para lanzar estas ayudas de alquiler en la ciudad.

La edila apuntó que la convocatoria beneficiará a personas que abonen rentas de alquiler, o precio de cesión de uso de las viviendas o habitaciones, ubicadas en el municipio y que se encuentre dentro del colectivo destinatario de las ayudas.

El objeto de las ayudas será "la renta de alquiler o precio de cesión que conste en el contrato de arrendamiento o de cesión de uso de la vivienda o habitación, devengados y pagados, durante el periodo comprendido del mes de enero de 2025 hasta el mes de la presentación de la solicitud, ambos incluidos, por un plazo máximo de 12 meses".

Requisitos

"El principal requisito para acceder a las ayudas será ser persona física, mayor de edad y no superar los 35 años en el momento de presentar la solicitud, así como estar empadronado en el municipio de Castellón a fecha de la presentación de la solicitud, con una antigüedad mínima de tres años", especificó la concejala.

También detalló que "el contrato de la vivienda alquilada, o cesión de uso de la vivienda o habitación deberá tener una duración de un año y esta deberá constituir la residencia habitual y permanente de la persona arrendataria o cesionaria".

Además, otro de los requisitos a tener en cuenta será "el nivel de ingresos de la unidad de convivencia, diferenciando si la unidad está formada por una sola persona o por dos o más personas".