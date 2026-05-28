La jueza de la dana fija nuevo calendario de declaraciones de testigos: la alcaldesa de Valencia irá el 8 de julio

La jueza de la dana ha fijado un nuevo calendario de declaraciones entre junio y julio. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, está citada como testigo el 8 de julio, mientras que el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, tendrá que volver a acudir el 30 de junio.

La exconsellera de Hacienda y exportavoz del Gobierno valenciano Ruth Merino deberá ir a declarar el 22 de julio.

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