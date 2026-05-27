El TSJCV admite a trámite el recurso vecinal contra la ordenanza de apartamentos turísticos de Valencia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso de la Federación de Asociaciones Vecinales de València contra la nueva ordenanza sobre alojamientos turísticos aprobada por el Ayuntamiento.

La Federación informó de su intención de recurrir esa nueva regulación por considerar que dejaba fuera el alojamiento vacacional o temporal, excluía a Ciutat Vella y propiciaba el uso turístico "encubierto" de las viviendas.

Para el consistorio liderado por María José Catalá esta ordenanza es, sin embargo, la más restrictiva de España en cuanto a plazas hoteleras, con un triple filtro que, según sus cálculos, garantizará que el 98% de las viviendas de la ciudad sean de uso residencial.

La nueva normativa, que no afecta al centro histórico de la capital porque este tiene su propia regulación, contempla un triple candado que ha de cumplirse de manera simultánea para poder abrir un nuevo apartamento turístico en la ciudad.

El primero de ellos es que el número de plazas turísticas totales, ya sean de hoteles, apartamentos o viviendas turísticas, nunca podrá superar el equivalente al 8% de los habitantes empadronados.

El segundo blinda el uso residencial, garantizando que solo el 2% de las viviendas por barrio y distrito puedan ser para uso vacacional.

El tercer candado impide que los pisos turísticos superen el 15% del total de locales en planta baja en cada manzana.

Respuesta

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, señaló este miércoles que en Valencia es "misión casi imposible abrir un apartamento turístico"

"Hemos pasado de la barra libre y el descontrol del anterior equipo de gobierno a la ordenación, el equilibrio y el cerco a la actividad ilegal", señaló.

Al respecto, consideró que es "muy sorprendente que se haya interpuesto un recurso contra una normativa que pretende blindar que el 98% de las viviendas de la ciudad se destinen a uso residencial para las familias".

En esta línea, lamentó que "cuando se aprobó una normativa que fomentaba la apertura de apartamentos en las plantas bajas nadie presentó un recurso y nadie hizo una manifestación pública".

El responsable de Urbanismo afirmó que con la moratoria previa a la normativa, se consiguió reducir el número de viviendas de uso turístico en1.405.

Señaló que en marzo de 2025 había 10.343, frente a las 8.938 de marzo de 2026. Se trata de un descenso del 13,6 por ciento.

Por otro lado, recordó que de las 117 alegaciones presentadas a la normativa, el Ayuntamiento estimó o incorporó al texto definitivo las principales peticiones de la Federación de Asociaciones de Vecinos sobre las que dispone de plenas competencias: los ratios de saturación por barrios y distritos, el censo municipal público de alojamientos turísticos, el plan de inspecciones o los mecanismos de reversión de apartamentos a uso residencial, que ya estaban previstos o han quedado reforzados en la versión definitiva.