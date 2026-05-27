La Policía detiene a un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de 16 años a la salida de un colegio en Valencia

La Policía Local de Valencia ha detenido a un hombre de 38 años por una presunta agresión sexual a una menor de 16 años a la salida de un centro escolar.

Los hechos se produjeron este martes sobre las 13:20 horas, cuando la alumna alertó al director de su centro escolar de que un individuo la había abordado en la puerta y le había realizado tocamientos y besado en la cara.

Tras recibir la descripción facilitada por la menor y por otra alumna que presenció los hechos, el responsable del colegio salió en busca del sospechoso y lo localizó en el interior del recinto, según han informado fuentes municipales.

Al percatarse de su presencia, el hombre trató de huir a pie, pero fue retenido con la colaboración de varios trabajadores de una obra cercana hasta que llegaron los agentes.

Una vez en el lugar, la patrulla procedió a su identificación. Durante la intervención, el individuo reconoció los hechos y manifestó que pensaba que la joven era mayor de edad.

Los agentes procedieron a su detención como presunto autor de una agresión sexual.

La menor fue atendida y acompañada en todo momento por personal docente, mientras los agentes realizaban las diligencias oportunas para su posterior puesta a disposición judicial, han indicado las mismas fuentes.