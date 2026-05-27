Confirmado por la ley: multas de hasta 10.000 euros por no realizar el curso obligatorio para tener un perro en casa

Para tener un perro o cualquier animal de compañía no vale cualquier persona. Es por ello que, para evitar que los dueños abandonen a sus mascotas, la Ley de Bienestar Animal protege a los animales y obliga a las personas a ser más responsables.

La Ley 7/2023 de Bienestar Animal establece la obligatoriedad de realizar un curso de formación online y gratuito para fomentar una tenencia responsable y reducir las cifras de abandono en España.

Sin embargo, pese a que es obligatorio según la reglamentación y que se debería impartir en todo el territorio nacional, incluida la Comunitat Valenciana, todavía no se conocen los detalles del curso.

La obligatoriedad de la realización de este curso aparece reflejada en el artículo 30 de la Ley de Bienestar Animal. "Las personas que opten a ser titulares de perros deberán acreditar la realización de un curso de formación para la tenencia de perros que tendrá una validez indefinida", recoge la normativa.

Este curso de formación, según fija la ley, será gratuito y su contenido estará orientado a promover la tenencia responsable y el bienestar animal. Además, los establecimientos de venta deberán verificar que las personas cuentan con el título en vigor.

Al no estar detallado en la normativa, no hay sanciones establecidas para el incumplimiento de la norma; sin embargo, al ser una obligación legal, podría considerarse una infracción leve.

Estas, según recoge la Ley de Bienestar Animal establecen multas que parten desde los 500 euros y pueden ascender hasta los 10.000 euros.

Por otro lado, en el caso de la tenencia de perros y durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Este deberá incluir en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente.