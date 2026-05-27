La Asociación de Derecho Sanitario reconoce a entidades y profesionales comprometidos con la sanidad valenciana

La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana (ADSCV) celebró este martes el acto de entrega de los premios conmemorativos de su décimo aniversario, un encuentro que sirvió para reconocer la trayectoria y la contribución de profesionales, entidades e instituciones comprometidas con la mejora del ámbito sanitario y jurídico valenciano.

El acto, celebrado en el Palacio de Colomina de la Universidad CEU Cardenal Herrera, reunió a representantes del sector sanitario, jurídico, universitario e institucional en una jornada marcada por el reconocimiento al trabajo desarrollado durante la última década por la ADSCV, entidad presidida por Carlos Fornes.

Durante su intervención, el propio presidente de la ADSCV destacó que la Asociación "ha logrado consolidarse como un espacio de reflexión, análisis y colaboración entre profesionales del derecho y de la sanidad", al tiempo que subrayó los nuevos retos que afronta el sector.

Durante su intervención, puso en valor el papel de las organizaciones y profesionales galardonados, cuya labor ha contribuido a fortalecer la calidad asistencial, la seguridad jurídica y la humanización de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.

En el marco del aniversario, la Asociación entregó las distinciones a la Universidad CEU Cardenal Herrera, por su contribución a la formación e investigación en ciencias de la salud y su apoyo a la ADSCV desde los inicios; a la Confederación Española de Entidades de la ELA, por su labor de acompañamiento y visibilización social; al Colegio de Médicos de Alicante (COMA) por su papel institucional en la profesión médica.

También entregó la distinción a la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), como centro de referencia en tratamiento e investigación oncológica en su 50 Aniversario.

Además, Fornes hizo entrega de la Distinción Honorífica al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que manifestó recogerla "en nombre de las 80.000 personas que hacen posible nuestra sanidad pública".

Asimismo, puso de relieve la apuesta del Consell por la sanidad, "prioridad central en nuestras políticas públicas", que se demuestra con "recursos, más inversión y mayor ejecución presupuestaria". Así, se ha referido a la "reducción significativa" en las listas de espera, especialmente en ámbitos como la oncología, o la inversión en infraestructuras.

Al finalizar el acto, Fornes invitó a toda la sociedad civil a participar los próximos 24 y 25 de septiembre de 2026 el IX Congreso de la ADSCV en el Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera, dedicado al Alzheimer, una enfermedad devastadora que afecta no solo a quien la padece, sino también a todo su entorno familiar y emocional.

La conferencia inaugural correrá a cargo de Mara Dierssen, Presidenta del Consejo Español del Cerebro.

En el acto estuvieron presentes el conseller de Sanidad, Marciano Gómez; la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, el Rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Juan José Ruiz Martínez y el Rector de la Universidad Católica (UCV), José Manuel Pagán.

También acudieron el fiscal superior de la Comunidad Valenciana, José Ortiz, el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, y representantes de asociaciones y colegios profesionales, entre otros