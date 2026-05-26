La jueza de la dana vuelve a citar como testigo al presidente de la Diputación tras la declaración de la alcaldesa de Torrent

La jueza de la dana ha citado de nuevo como testigo al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, tras la declaración de este lunes de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.

La primera edil aseguró que a las 18 horas del 29 de octubre llamó al dirigente para advertirle de que el barranco estaba en una situación "extraordinaria". Una hora más tarde, sobre las 19 horas, llamó al exnúmero dos de Emergencias Emilio Argüeso para decirle que la zona estaba inundada y que creía que había una víctima.

Hasta ese momento no había hablado con él y con Pradas no llegó a hacerlo. "La idea de llamar a Argüeso fue por ser el segundo de Emergencias. No sabía que había Cecopi", dijo.

Folgado explicó que llamó a Mompó por ser el presidente de la Diputación y por si sabía algo más de dónde venía el agua, por si tenía más información. Respecto a Argüeso, señaló que le llamó por ser la persona más rápida para contactar de Emergencias. En anteriores emergencias no había hablado con Argüeso, puntualizó.

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