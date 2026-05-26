La Generalitat Valenciana asegura que la PAU no corre peligro pese a la amenaza de 250 profesores de 'boicotearla'

La secretaria autonómica de Universidades y presidenta de la comisión gestora de la PAU en la Comunitat, Esther Gómez. EE

La Conselleria de Educación ha querido lanzar este martes un mensaje de "tranquilidad" a los estudiantes que este año se presentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), después de que 250 profesores correctores hayan amenazado con no presentarse a la constitución de los tribunales o dimitir en bloque.

La secretaria autonómica de Universidades y presidenta de la comisión gestora de las PAU en la Comunitat Valenciana, Esther Gómez, ha asegurado que la Generalitat está tomando "todas las medidas" para que los exámenes, previstos para el 2, 3 y 4 de junio, se realicen "con normalidad".

La alto cargo ha advertido que estas correcciones, a las que "se presentan de forma voluntaria el profesorado de 2º de Bachillerato para ser miembros de tribunal", entrarían dentro de los servicios mínimos establecidos por Educación que fueron avalados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

"Los profesores que forman parte del tribunal son de 2º de Bachillerato, e igual que tenían un servicio mínimo en la huelga, también para esto. Ellos se han apuntado voluntariamente y se han comprometido a acudir", ha defendido Gómez.

En este sentido, ha advertido que si una persona decide no presentarse sin justificación, se aplicaría la normativa que rige estos exámenes. Y, entre otras consecuencias, "no podría volver a formar parte en un futuro de estos tribunales".

En cualquier caso, ha asegurado que hay 1.500 profesores apuntados para constituir los tribunales, por lo que 250 representarían en torno al 16% del total. "Además hay profesores de reserva -suplentes- tanto de la parte universitaria como de profesores de 2º de Bachillerato", ha agregado.

Con todo, ha asegurado que la Selectividad "se va a realizar con normalidad" y "reventarla generaría un daño irreparable a los estudiantes", que se enfrentan los próximos días a los exámenes de acceso a la universidad.

La Conselleria también ha subrayado que la comisión gestora ha trasladado a los tribunales la obligación de constituirse antes del próximo viernes a las 12:00 horas. "Algunos ya se han constituido este miércoles y se prevén suplencias por si alguien no puede presentarse por razones de causa mayor".

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