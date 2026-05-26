El Festival de Les Arts presenta la documentación para verificar que se ajuste a la normativa del ruido a diez días del evento

El Festival de Les Arts ha presentado a la Ciudad de las Artes y las Ciencias la documentación para la celebración de su edición de 2026 los días 5 y 6 de junio en esta ubicación.

Se trata de unos documentos que ahora CACSA verificará "técnicamente" para comprobar que se ajusta a la normativa aplicable en materia de ruido.

El promotor del festival lleva desde marzo -cuando se hizo pública la sentencia judicial- trabajando en soluciones contra el ruido para poder celebrarlo donde siempre, como avanzó EL ESPAÑOL.

Tras una importante inversión en posibles soluciones contra el ruido, la organización ha presentado la documentación a diez días del evento, y confiando plenamente en que se pueda desarrollar en su ubicación inicial.

Por lo menos así lo muestran públicamente a través de las redes sociales y ante los asistentes, que constantemente preguntan preocupados por posibles cambios y novedades.

Esto ocurre después de que el juzgado de Valencia que aceptó la demanda de los vecinos y ordenó al Ayuntamiento que adoptara las medidas necesarias para evitar que el ruido vulnerara su derecho a la intimidad y la integridad moral haya declarado que no hay lugar al incidente de ejecución de sentencia presentado por la Abogacía de la Generalitat.

Este había pedido que se pronunciara sobre si la programación de conciertos y eventos musicales prevista podía mantenerse con la acreditación previa de los promotores de tener los medios técnicos y el procedimiento de control del ruido adoptado.

El juzgado entiende que es a la administración "a la que corresponde comprobar que se respeten en todo momento dichos niveles de inmisión sonora y los demás parámetros necesarios para evitar la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la sentencia".

Además, señala que, en este momento procesal, solo podría pronunciarse sobre la ejecución provisional ante la solicitud de sus beneficiarios, es decir, los vecinos que promovieron la demanda.

Fuentes de CACSA han señalado que Les Arts ha presentado la documentación que está siendo analizada.

"La resolución notificada ayer mantiene que corresponde a la Administración comprobar el cumplimiento de los límites acústicos y del resto de parámetros exigibles. En ese marco, el promotor ha de acreditar las condiciones exigidas y CACSA verificar técnicamente la documentación presentada y comprobar que se ajusta a la normativa aplicable", apuntan desde el recinto.

Les Arts incluye en esta edición de su festival las actuaciones de Siloé; La La Love You; Pignoise; Leire Martínez; Two Door Cinema Club; Dorian; Carlos Sadness o Triángulo de amor bizarro, entre otras.