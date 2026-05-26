La Diputación pide reducir la burocracia de las ayudas estatales de la dana: "No puede ser eterna"

La Diputación de Valencia ha reclamado al Gobierno de España que reduzca la burocracia de las ayudas concedidas a los municipios por la dana.

“La reconstrucción no puede convertirse en una burocracia eterna mientras los vecinos siguen pagando las consecuencias de la riada cada día”, ha advertido el presidente provincial, Vicente Mompó.

Este, junto con el Vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha visitado el municipio valenciano de Utiel, afectado por la dana.

Tras hacer un recorrido por los barrios inundados el 29 de octubre de 2024 y ver el estado de las obras, Mompó ha lamentado el ritmo de la reconstrucción: "Avanza, sí, pero no cómo merecen los utielanos".

"Un año y medio después sigue habiendo infraestructuras esenciales sin recuperar completamente. El ejemplo más indignante es la línea C3. El tren sigue sin completar el trayecto hasta Utiel, afectando también a Requena y Siete Aguas", ha especificado.

En este sentido, el líder provincial ha recordado que "el ministro Óscar Puente anunció que aprovecharía la reconstrucción para acelerar la electrificación y la duplicación de la línea".

Sin embargo, ha criticado, "un año y medio después, ni electrificación, ni duplicación, ni plazos claros”. “Los municipios no necesitan más propaganda ni más anuncios grandilocuentes. Necesitan obras ejecutándose, soluciones y compromisos cumplidos".

También ha destacado que la Diputación de Valencia ha destinado a Utiel más de 7,5 millones de euros para la reconstrucción y "más del 80% ya está ejecutado".

Por eso, ha asegurado, “frente a la política del anuncio, hay administraciones que están respondiendo con hechos”.

En la misma línea, Bendodo ha defendido la actuación del Ayuntamiento, que “está haciendo un esfuerzo brutal”, y de la Diputación y la Generalitat, que han estado “desde el minuto cero”, mientras que el Gobierno “ha creado un cuello de botella que complica mucho la reconstrucción”.

Por eso, le ha reclamado “compromisos con Utiel, con sus carreteras, trenes y para todos los municipios afectados, agilización del pago a los damnificados y buscar fórmulas de agilización administrativa para invertir los fondos asignados”.

Para Bendodo, “el Gobierno no tiene la cabeza en esto, tiene muchos líos, que le tienen todo el tiempo ocupado”.

“Estamos viviendo los días más oscuros de corrupción en nuestro país, Zapatero es el ideólogo del sanchismo, su director espiritual”, ha recalcado.

Por su parte, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha explicado que quedan muchas obras por hacer y que tras un año y medio se sigue trabajando a todas horas.

“Nos toca trabajar, pero con el convencimiento de que estamos en el sitio que debemos estar y que con el paso de los años todos podremos sentirnos orgullosos de lo que hayamos podido hacer. Cuando uno hace lo que tiene que hacer, el futuro llega solo”, ha concluido.