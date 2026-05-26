La Audiencia de Valencia aboca al banquillo a la edil de Vox Cecilia Herrero por sus tuits: ve suficientes indicios de delito

La Audiencia de Valencia ha desestimado el recurso interpuesto por la edil de Vox en el Ayuntamiento de Valencia Cecilia Herrero contra el auto de procedimiento abreviado del juzgado de Instrucción número 15. Con esta decisión, los magistrados abocan al banquillo a la concejal.

Fue el pasado 15 de octubre cuando el juzgado dictó esta resolución, que es la fase previa a la apertura de juicio oral, en la causa de presunto delito de odio por una treintena de tuits de naturaleza racista publicados entre abril de 2020 y abril de 2024.

La Audiencia considera que existen suficientes indicios racionales de criminalidad y rechaza algunas de las alegaciones planteadas por Herrero. Entre ellas, la escasa repercusión de los mensajes difundidos en la red o que fueran posteriormente eliminados.

Así, los magistrados sostienen que la tipicidad penal de las conductas investigadas -incardinables en los delitos contra el honor o de odio- "no depende necesariamente de un umbral cuantitativo de difusión o impacto social, sino de la propia naturaleza del contenido y del contexto en que se emite, cuya valoración definitiva corresponde al juicio oral".

Igualmente, el hecho de que los tuits hayan sido eliminados "no elimina la eventual relevancia penal de la conducta en el momento de su publicación ni priva de eficacia a los indicios ya recogidos durante la instrucción".

La Audiencia razona que el hecho de que las publicaciones se hubieran hecho antes de que Herrero fuera concejal "resulta jurídicamente irrelevante, ya que la eventual condición pública o privada del sujeto activo no constituye elemento del tipo ni excluye la apreciación de indicios de criminalidad".

En cuanto al derecho fundamental a la libertad de expresión alegado por la edil, los magistrados recuerdan que éste no es absoluto y encuentra sus límites "en el respeto a los derechos fundamentales de terceros, entre ellos el honor, la dignidad y la no discriminación, así como en la eventual concurrencia de ilícitos penales".

"En esta fase procesal, basta con apreciar la existencia de indicios de que las expresiones vertidas pudieran exceder los límites constitucionalmente protegidos, sin que corresponda aún efectuar un juicio definitivo de ponderación", señala la Audiencia en su resolución.

La Fiscalía pidió tres años

El pasado enero, la Fiscalía de delitos de odio pidió tres años de cárcel para Herrero. Consideró que los mensajes en redes sociales estaban "encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión contra personas migrantes, integrantes del colectivo LGTBI y personas con discapacidad".

A través de "un lenguaje peyorativo, burlas y expresiones claramente estigmatizadoras", la Fiscalía afirmó que "centra su ataque con especial beligerancia en el colectivo LGTBI, en las personas con discapacidad, en las personas de color de piel negra, de otros orígenes nacionales, a quienes cosifica, deshumaniza y les atribuye generalizadamente la comisión de delitos".

Además, resaltó que, "a través de los contenidos publicados durante los años 2020 a 2024 ha venido asociando inmigración con una invasión del territorio español, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de temor, inseguridad y alarma social entre la población".

Què més has de parar-te a pensar senyora Catalá? 🤔 https://t.co/sLd6y4WKyl — Compromís València (@CompromisVLC) May 15, 2024

"Los moros nos invaden", basta de patrocinar al moro" o "expulsión ya de inmigrantes y del Gobierno en la misma patera" son algunas de las casi treinta publicaciones por las que la concejal ha sido acusada de delito de odio.

"Tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros"; "asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada"; "no son migrantes ni inmigrantes; son invasores"; "basta de patrocinar al moro; los recursos nacionales para los españoles" o "el moro nos está invadiendo mientras se rearma. Invasión consentida y patrocinada por el gobierno traidor", son otras de las publicaciones.

Tras esta acusación, Herrero afirmó a EL ESPAÑOL: "¿Expresarse libremente tiene ese precio cuando eres un cargo público?".

La edil aseguró que "los tuits son del año 2021, de cuando no era concejal". "¿Las habrían investigado ahora igualmente si no fuera concejal? Es una investigación retrospectiva que se realiza por mi adscripción política", consideró.

Además, lamentó haber conocido esta petición de cárcel de la Fiscalía por los medios de comunicación, lo que le genera, dijo, "indefensión".