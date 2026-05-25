'Tot per Almussafes': el alcalde expulsado por el PSOE monta su propio partido y lo integra en la 'Unió Municipalista'

El alcalde de Almussafes Toni González, expulsado por el PSOE tras ser acusado por una mujer ante el partido de acoso sexual, ha montado su propio partido. Se llama Tot per Almussafes y ya ha sido registrado, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la nueva organización.

La misma, según precisan las mismas fuentes, estará integrada a nivel autonómico en la Unió Municipalista, que cuenta como miembro más destacado a Ens Uneix, formación creada de otra escisión socialista, la de Ontinyent, tras apartar el partido al alcalde Jorge Rodríguez por el caso Alquería, del que fue absuelto.

El entorno de Rodríguez confirma que la Unió Municipalista acogerá a Tot per Almussafes desde su nacimiento.

La nueva formación de Almussafes parte con una base de alrededor de 250 militantes. Muchos de ellos provienen del PSOE. De hecho, como informó este periódico, al menos un total de 140 militantes de los 360 que tenía el PSOE en este municipio se ha dado de baja de la formación.

La cifra es la reconocida por los socialistas. El entorno del alcalde dice que es todavía superior.

Este de éxodo deja en una situación especialmente delicada al PSPV en esta localidad, pero también en la provincia por las consecuencias que pudiera tener en la Diputación de Valencia en la próxima cita en las urnas.

Conviene recordar que el exsocialista Toni González gobierna en Almussafes con una mayoría absoluta de 8 concejales en un ayuntamiento conformado por 13 ediles (8 PSOE, 3 de Compromís y 2 del PP). En este municipio está en juego un diputado provincial decisivo en la Diputación de Valencia.

El edil obtuvo casi 2.918 votos de los 5.007 sufragios contabilizados en las municipales de 2023, por lo que en el municipio dan por hecho que los socialistas pueden tener problemas para mantener la vara de mando en la cita en las urnas de 2027.

El origen del conflicto se remonta a diciembre del año pasado, cuando trascendió una denuncia por un presunto caso de acoso laboral y sexual contra el alcalde.

González defendió desde el principio su inocencia y advirtió que se trataba de una denuncia falsa, de una "venganza laboral". Asimismo, reprochó enterarse de la denuncia ante el CADE -órgano interno del PSOE que tramita este tipo de denuncias- por la prensa.

El alcalde tuvo que comparecer ante este órgano de investigación del partido y manifestó que la formación habría reconocido que no tener "pruebas" contra él. Los socialistas, con Morant al frente, le recriminaron el "acoso" a la denunciante en redes" y finalmente le abrieron un expediente por "deslealtad al partido" y "amenazas" a la secretaria general.

Algo a lo que él respondió que estaba siendo víctima de una campaña de "acoso y desprestigio". También presentó un acta notarial ante el CADE para demostrar su inocencia en la que relataba un episodio en el bar de la Llar del Jubilat en el que ella le habría ofrecido que le palparan los pechos tras someterse a una operación de aumento.

Un suceso posterior al supuesto acoso sexual denunciado por ella. Días después, alrededor de 300 militantes de la agrupación socialista de Almussafes firmaron un manifiesto en el que manifestaban el rechazo a que Morant hubiera tildado de "putero" a su alcalde.

En mitad de este embrollo, la dirección del PSPV marcó a sus concejales de Almussafes una línea roja: no permitiría que siguieran apoyando al alcalde porque ya no militaba en el partido. Les afearon, asimismo, que hubieran hecho "circular en canales internos" un documento donde se producía "un señalamiento a la víctima intolerable".

La advertencia que no sentó nada bien, pues, en definitiva, con todo ello se les insinuaba que podían acabar suspendidos de militancia. Y poco después trascendieron los contactos con Ens Uneix, partido impulsado por el alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.

Una cascada de sucesos que culminaron a principios del mes de marzo con la expulsión de Toni González del PSPV. La siguiente batalla, se centró en su pertenencia o no al grupo municipal y la querella que interpuso contra Morant por injurias y calumnias, a quien reclama 50.000 euros., por la que la ministra ya ha sido citada al acto de conciliación.