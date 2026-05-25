Los sindicatos docentes mantienen su petición de 500€ más y acceden bajar las ratios a partir del curso 2027/2028

Los portavoces de los sindicatos a la puerta de la Conselleria de Educación este lunes. Biel Aliño / EFE

Los sindicatos docentes han presentado este lunes un nuevo documento con propuestas de mejoras salariales y laborales al profesorado valenciano para tratar de llegar a un acuerdo con la Conselleria de Educación y desconvocar así la huelga indefinida, que ya suma dos semanas en marcha en los centros públicos.

Un documento en el que acceden a bajar las ratios a partir del curso 2027/2028, mientras mantienen a su vez la petición de recuperar "el poder adquisitivo perdido desde 2010". Esto es, alrededor de un 20%, lo que correspondería a una subida salarial de 500 euros mensuales aproximadamente.

Respecto a esto, solicitan al departamento dirigido por Carmen Ortí que se ponga en marcha a partir de septiembre de 2026 y que la compensación vaya "ligada a una cláusula de revisión salarial" de los complementos autonómicos "que compense anualmente el incremento del IPC".

Asimismo, reclaman que estos se abonen también en las pagas extras o que se compense la pérdida del poder adquisitivo de las incapacidades temporales de larga duración a partir del día 91 para los funcionarios de carrera.

El escrito entregado por STEPV, UGT, CCOO, y CSIF presenta especiales novedadesen el apartado dedicado a las ratios respecto a la propuesta de acuerdo anterior, pues en él ya no figura la exigencia de bajar el total de alumnos por aula el curso siguiente, sino que lo aplazan un año.

No en vano, la Conselleria ya les advirtió en los últimos encuentros que no iba a ser posible llevarlo a cabo porque ya estaban publicadas las vacantes de plazas y no era posible modificar esta orden.

Ante este escenario, los sindicatos instan ahora a cumplir con un nuevo calendario: fijan un máximo de 20 alumnos por aula en Infantil,22 alumnos en Primaria y 25 en la ESO y Bachillerato a partir del curso 2027/2028.

La reducción sería progresiva durante los dos cursos siguientes: 18 alumnos en Infantil, 20 en Primaria y 22 en la ESO y Bachiller al año siguiente. Mientras el máximo sería de 15 en Infantil y el resto continuarían igual en el curso 2029/2030.

También eliminan la posibilidad de incrementar de forma extraordinaria un 10% las ratios máximas establecidas y agregan que cualquier alumno con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo reduzca la ratio por aula en 3 alumnos, y no en 2 como se aplica actualmente.

En las zonas de riesgo de despoblación, proponen una reducción lineal y automática del 20%, mientras la última propuesta de la Conselleria establecía reducciones adicionales pero no establecía en qué margen.

El documento también contempla una reducción de ratios progresiva en la etapa de 0 a 3 años con el objetivo final de que se sitúe en 4 menores de 0 a 1 año, 6 alumnos de entre 1 y 2 años, y 8 alumnos de 2 a 3 años en el curso 2029/2030.

Los sindicatos han hecho entrega de este documento a puerta cerrada. Según ha explicado la Generalitat, se ha preferido mantener la barrera de acceso al departamento situado en la Avenida Campanar, 32 para que los funcionarios pudieran acceder en mejores condiciones a su puesto de trabajo.

Los días anteriores, conviene apuntar, las concentraciones colapsaban la puerta de entrada debido a la gran afluencia de manifestantes.

Las negociaciones, así, se retomarán este mismo lunes a las 16:00 horas de la tarde, hora en la que ha convocado de nuevo la Conselleria a los sindicatos mayoritarios para darse un margen y estudiar así todas las propuestas que se han puesto sobre la mesa.

No obstante, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha avanzado que aproximadamente el 65% del documento estaría ya asumido por parte del Gobierno valenciano, por lo que ha considerado que podrían llegar a un acuerdo pronto.

Dimisiones equipos directivos

"Creo que podrá llegarse a un acuerdo de forma inminente. Así nos lo demanda el profesorado, los alumnos y las familias", ha asegurado el alto cargo.

Mientras tanto, crece la presión sobre Educación, pues según han anunciado los sindicatos, alrededor de 60 centros ya no contarían con equipo directivo, lo que supone que aproximadamente 240 personas habrían presentado su dimisión.

Conviene recordar que más de 1.300 miembros de equipos directivos se reunieron en Picanya la semana pasada y amagaron con dimitir en bloque si no se alcanzaba un acuerdo para frenar la huelga indefinda.

El pasado miércoles, antes de que comenzar el encuentro entre Educación y los sindicatos, alrededor de 200 se concentraron en la sede de la Conselleria para trasladar documentos con reivindicaciones al departamento de Ortí.

La Generalitat, por lo pronto, no tiene constancia de cuántos habrían dimitido, dado que no cuenta todavía con las cifras oficiales, por lo que no ha podido confirmar el dato.

El texto presentado por STEPV, UGT, CCOO y CSIF, también reclama que se restituya "inmediatamente en el cargo" a todos estos directores y equipos directivos que han dimitido a lo largo de esta huelga indefinida "mediante un agradecimiento explícito y público a su tarea y compromiso" con sus centros y la comunidad educativa.

También solicitan el "reconomiento" de los huelguistas destinando todo el ahorro en nóminas durante este conflicto al cumplimiento de lo que se termine acordando.