Los sindicatos ANPE y CSIF aceptan la subida salarial de 200€ para los profesores: habrá nueva reunión este martes

El coordinador de Acción Sindical del STEPV, Marc Candela, a su salida de la reunión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos. Efe / Ana Escobar

Los sindicatos ANPE y CSIF han aceptado la última propuesta de aumento salarial presentada por la Conselleria de Educación en la reunión de esta tarde de la mesa sectorial extraordinaria.

Sin embargo, STEPV, UGT y CCOO siguen considerándola "insuficiente". Las negociaciones para desconvocar la huelga indefinida, que ya suma dos semanas en marcha en los centros públicos, se retomarán este martes a las 16:00 horas.

El Gobierno valenciano subió su apuesta el martes pasado hasta los 200 euros brutos al mes hasta 2028. Este fue su planteamiento definitivo, "tope", según dijo, tras más de diez horas de negociación.

La Conselleria de Educación se ha mantenido firme en este sentido y ha comunicado a los sindicatos de docentes -convocantes de la huelga indefinida del profesorado valenciano desde el pasado 11 de mayo- que no es posible aumentar su última oferta salarial progresiva, mientras el punto de las ratios por aula se ha cerrado sin acuerdo.

El departamento liderado por Carmen Ortí ha informado a los sindicatos de que mantiene la subida de 200 euros añadiendo una cláusula con el compromiso de revisión de los últimos 50 euros para 2028, y ofrece tres días de libre disposición (dos lectivos y uno no lectivo), desconexión digital y teletrabajo o trabajo fuera de sede.

La propuesta unitaria presentada este lunes por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT accedía a bajar las ratios a partir del curso 2027/2028, mientras mantenía a su vez la petición de recuperar "el poder adquisitivo perdido desde 2010".

Esto es, alrededor de un 20%, lo que correspondería a una subida salarial de 500 euros mensuales aproximadamente.

Respecto a esto, solicitaban al departamento de Ortí que se ponga en marcha a partir de septiembre de 2026 y que la compensación vaya "ligada a una cláusula de revisión salarial" de los complementos autonómicos "que compense anualmente el incremento del IPC".

Contraoferta

El coordinador sindical del STEPV, Marc Candela, ha agradecido el tono "más conciliador" de la Conselleria y los avances en alguna cuestión, aunque este lunes solo se han abordado los puntos de negociación relativos a la ratios en las aulas -este martes Educación presentará una contraoferta- y de las condiciones laborales del profesorado, que ha calificado de "insuficiente".

Los sindicatos STEPV, UGT y CCOO -que suponen el 70% de la representación en la mesa sectorial- elaborarán una nueva contraoferta salarial que llevarán mañana a la mesa de negociación.

La propuesta inicial de la Generalitat podría salir adelante, ya que son suficientes los votos de ANPE y CSIF porque "no es vinculante que la mayoría firme", ha indicado Candela.

Maica Martínez, de UGT, ha manifestado que sin el complemento específico ligado al IPC se mantendría el nivel salarial del profesorado "estancado". "Hasta el momento no se llega al 20 % de aceptación de nuestras demandas", ha agregado.

Por parte del sindicato CCOO, Xelo Valls ha lamentado que "no se haya llegado a un acuerdo" ni contemplado mejoras en las condiciones laborales y espera que mañana se "contemple todos los puntos para poder tener una respuesta satisfactoria".