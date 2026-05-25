Llorca espera que "esta tarde o mañana como muy tarde" haya acuerdo con los sindicatos para desconvocar la huelga educativa

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, habla con representantes de docentes, imagen de archivo. Europa Press / Rober Solsona

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, espera que "a lo largo de esta tarde o mañana como muy tarde se pueda alcanzar un acuerdo" entre la Conselleria de Educación y los sindicatos para desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria valenciana.

Así se ha pronunciado, a preguntas de los medios de comunicación en Busot (Alicante), horas antes de que se retome la negociación que se produce esta tarde entre el Gobierno autonómico y los sindicatos docentes para intentar llegar a un entendimiento que ponga fin a los paros.

El jefe del Consell se ha referido a que este lunes por la mañana UGT, CCOO y STEPV "han presentado un nuevo documento" y "ya han podido hablar un rato" con la consellera de Educación, Carmen Ortí.

"Como queremos darle celeridad, queremos atender esas necesidades. Esta misma tarde se les ha convocado a una reunión", ha resaltado Pérez Llorca, según recoge Europa Press.

"No sé si esta tarde se podrán ver todos los puntos, pero a mí me gustaría que a lo largo de esta tarde o mañana como muy tarde se pueda alcanzar un acuerdo", ha insistido.

El presidente ha hecho hincapié en que "todas" las partes "quieren lo mismo", que es "mejorar el sistema educativo de la Comunitat Valenciana".

También cree que, en la que es la tercera semana de huelga, "es hora ya de llegar a un entendimiento": "Por parte de la Conselleria y por parte de la Generalitat estará siempre la mano tendida y el diálogo".

"Sobra la política"

Preguntado por si se muestra optimista con un posible acuerdo, Pérez Llorca ha afirmado que sí lo es "si se dejan a un lado las discrepancias políticas". En su opinión, "verdaderamente lo que le sobra a la educación es la política".

"Si al final ambas partes quieren una mejora del sistema educativo y dejamos algunas connotaciones políticas de lado, yo creo que estamos en posibilidad de llegar a un acuerdo", ha sentenciado.

En esta línea, ha agregado: "Lo he dicho siempre desde el primer momento: yo creo que hay reivindicaciones que ha hecho la comunidad educativa que tienen razón y que son necesarias y que van a mejorar el sistema educativo. Lo que pasa es que hay que establecer unos plazos para poderlas llevar a cabo".

"A mí, como padre que soy también de alumnas de la enseñanza pública, si me dicen que mis hijas vayan a una clase con menos alumnos, me parece perfecto. Si dicen que hay que hacer un plan de infraestructuras para los docentes, me parece perfecto también; como un padre más estoy totalmente de acuerdo. O si tenemos que mejorar las plantillas de profesores, pero todo eso se tiene que planificar en un tiempo", ha aseverado.

"Marcar plazos"

Según Pérez Llorca, "hay una cosa que resaltan todos los sindicatos, y es que durante mucho tiempo, en los últimos siete, ocho, nueve, diez años, dicen que no han atendido sus peticiones", ante lo que ha defendido que "ahora se han encontrado con una administración que está dispuesta a atender sus peticiones".

"Lo que no pueden pretender es que yo resuelva en un año lo que otros no han podido resolver en diez", ha dicho el jefe del Consell, quien se ha mostrado partidario de "asumir esos compromisos de futuro con la educación".

En esta línea, ha reiterado que los sindicatos "tienen que entender que hay que marcar unos plazos".