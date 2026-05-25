La 'consellera' de Justicia afirma que la jueza de la dana sólo ha reclamado dos de las cuatro funcionarias de refuerzo

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación ha detallado este lunes la situación de los refuerzos del juzgado de Catarroja encargado de la dana tras la supresión de cuatro funcionarias por parte de su departamento.

Nuria Martínez ha asegurado que, una vez resuelta la convocatoria de la comisión de servicios, de los cuatro puestos de refuerzo que tenía la magistrada, uno ha sido solicitado por comisión de servicios por otra persona y, de los tres restantes que quedarían a la "libre elección" de la jueza, hasta el momento "solo ha reclamado dos".

La consellera de Justicia ha acudido a la comisión de Les Corts para informar sobre la política de su Conselleria en materia de personal de la Administración de Justicia y sobre la aplicación de la ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, así como su implantación, refuerzos judiciales y de personal funcionario.

Allí ha respondido a preguntas de la oposición relacionadas con el juzgado de Catarroja después de que la jueza lamentara en un auto que la Conselleria le haya suprimido a 4 de las 5 funcionarias con las que cuenta en el juzgado.

La magistrada recordó que estas empleadas están asignadas a la causa desde el 26 de marzo de 2025, fecha en la que ella misma se incorporó. Algo que supone que sean plenamente conocedoras del procedimiento, "funcionando como un equipo", señala.

La jueza indicó que el escrito de la directora general de Justicia en el que le comunica la supresión de las 4 funcionarias ha llegado al juzgado y establece que la fecha de finalización de estas trabajadoras en su puesto será el 30 de junio de 2026.

Además, la comunicación de la Conselleria añade que el personal afectado "deberá disfrutar de los días de vacaciones generados y asuntos propios generados hasta la fecha", por lo que en realidad tendrá que dejar el puesto antes del 30 de junio.

Esta decisión, afirmó la jueza, "supondrá inevitablemente una gran dilación en la instrucción".

Después de esta denuncia, Justicia aseguró la continuidad de 4 plazas de funcionarios, que pasarán a ser estructurales. En un comunicado, la Conselleria salió a "garantizar la continuidad de los recursos humanos" en el citado juzgado.

Esto no significaba que siguieran las 4 funcionarias que ya conocían todo el procedimiento de la dana, algo por lo que protestó el juzgado y que la oposición también afeó a la consellera.

Así que el asunto ha centrado una parte de la comisión de este lunes y Nuria Martínez ha señalado que la magistrada únicamente ha solicitado a dos de las cuatro funcionarias que tiene.

"Ninguna historia rara"

La consellera de Justicia ha negado haber "desmontado" el equipo de la jueza de la dana. "No hay ninguna historia rara", ha expresado. El proceso de estabilización, ha comentado, ha seguido "criterios objetivos" como las plazas que llevaban allí más de tres años.

"No hablamos de personas, hablamos de plazas", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que tiene "la conciencia tranquila" y ha defendido que es "muy transparente". "Si algo me motivó a dar el paso y venir aquí fue precisamente lo que pasó", ha indicado, en alusión a su incorporación al Gobierno tras la dana.

"En ninguna cabeza cabe, y menos en la mía, que yo intente perjudicar una situación ante la mayor catástrofe que ha sufrido esta Comunitat, no tendría ningún sentido", ha agregado la consellera de Justicia, que ha mostrado "respeto a todos los jueces y magistrados y, por supuesto, a la magistrada de la dana y sus funcionarios". También ha sacado pecho de que el Consell ha garantizado a la jueza "los refuerzos que había pedido". "La que más interés tiene de que acabe pronto la instrucción soy yo", ha afirmado.

Dicho esto, ha acusado al PSPV y Compromís de "faltar el respeto a los más de 5.000 funcionarios de justicia que tienen la formación, la dedicación y las capacidades necesarias para desarrollar la labor en esta y en cualquier otra causa" y ha asegurado que estas formaciones "no son quienes para juzgar si el trabajo de un funcionario o de otro va a suponer una dilación o alteración de ninguna instrucción". "Todos son excepcionales en el trabajo que llevan a cabo", ha defendido.

Límite legal

Además, ha advertido de que, si estas plazas no se hubieran convertido en estructurales, por "poco que se alargue la instrucción, ese personal estaría superando el límite que fija la ley para el personal interino", y ha remarcado que su "línea roja" es precisamente "no sobrepasar la ley". "Si me sugieren que tengo que incumplirla para mantener a gente que no puede estar más de tres años, están muy equivocados, no lo voy a hacer ni aquí ni en ningún otro sitio", ha garantizado.

Respecto al proceso de estabilización, Nuria Martínez ha resaltado que la cobertura de plazas se ha hecho "conforme a la normativa y a lo que las fuerzas sindicales pidieron: primero una comisión de servicios, luego una bolsa de interinos y, después, se sacan a concurso". "Esa es la manera en la que en mesa sectorial se acordó", ha apuntado.

La oposición lo ve "incomprensible"

Entre los grupos, en declaraciones previas a los medios, Ernest Blanch (PSPV) ha sostenido que el Consell tiene una "alarma roja" en el juzgado de Catarroja, donde se investiga "el caso más sensible de toda la justicia valenciana con diferencia", y ha advertido a la consellera de Justicia de que "los actores judiciales le han pedido que sean las mismas personas las que continúen la instrucción", por lo que, "si las cambia, está intencionadamente poniendo palos en las ruedas" a la misma. "Todos sabemos cómo se las gastan en el PP", ha deslizado.

Blanch ha destacado que en otras comunidades autónomas "se han adoptado medidas de extraordinaria necesidad" ante "macrocausas", por lo que en este caso "nadie entiende que no quieran hacerlo". "Alguien está con el gatito acariciando y dando instrucciones, no sabemos si es Carlos Mazón o si es Pérez Llorca", ha añadido.

Mientras, Jesús Pla (Compromís) ha calificado de "absolutamente incomprensible" la decisión de la consellera de "retirar cuatro de los cinco refuerzos" del juzgado de Catarroja y ha avisado de que la misma "no se entiende si la voluntad de la actual Consell no es obstaculizar y obstruir la instrucción". También ha apuntado que todavía faltan "más de 100 testimonios por declarar" ante la jueza de la dana y el Gobierno valenciano "lo deja en un refuerzo".

"Aunque la consellera dice que los refuerzos van a continuar, lo que no dice es que no van a continuar las mismas personas que están instruyendo la causa. Es decir, será, en el mejor de los casos, comenzar de nuevo con la experiencia acumulada que tenía la gente que estaba trabajando desde marzo de 2025", ha apostillado.