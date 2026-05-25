Condenan a tres años y medio de cárcel al capitán del barco que naufragó en Indonesia con una familia española a bordo

El pasado 26 de diciembre, cuatro miembros de una familia valenciana fallecieron en Indonesia en el naufragio de una embarcación turística en el Parque Nacional de Komodo.

Cinco meses después, el tribunal del país asiático encargado del caso ha condenado este lunes al capitán del barco que naufragó a 3,5 años de prisión tras el fallecimiento de cuatro de los seis miembros de la familia que iban a bordo de la embarcación.

Tal y como ha avanzado EFE, la corte halló culpables del delito de negligencia tanto al capitán, de 56 años, como al jefe de la sala de máquinas, de 22, a quien condenó a dos años y seis meses de prisión.

El hombre fue detenido el pasado 6 de marzo, al igual que el jefe de máquinas de la embarcación.

Según la investigación, el capitán del barco, identificado como L., no se encontraba a los mandos de la nave en el momento del accidente y había cedido el testigo al jefe de máquinas, M. D.



"L. fue negligente al no hacerse responsable de su cargo", apuntó Fransiskus Jelahu, jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Manggarai Occidental (distrito en el oeste de la isla de Flores donde ocurrió el accidente).



El capitán autorizó que en su lugar dirigiera el barco el jefe de máquinas, quien "aceptó el trabajo sin tener en cuenta su cargo" y quien carecía de los permisos legales para tomar el mando de la nave, apuntó el oficial.



La Policía, que interrogó a 18 testigos y analizó varios informes periciales, concluyó la investigación y traspasó el caso a la Fiscalía, a la espera de que se determine una fecha para el inicio del juicio.



Antes de su detención, ambos permanecían en libertad provisional con la obligación de acudir a comisaría cada cierto tiempo, ahora, el capitán ha sido condenado a más de tres años de prisión.