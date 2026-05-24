Qué fue de María, la mejor nota de la Selectividad 2025 (PAU) en Valencia: "Estoy contenta, no había de qué preocuparse"

Con un 13,944 sobre 14, María Martino obtuvo el mejor resultado de la PAU de Valencia en 2025. Un año después, cuenta a EL ESPAÑOL cómo ha afrontado su primer año como universitaria.

La joven de Cheste, que estudió en el Colegio Inmaculado Corazón de María, optó por la rama de la Lengua y eligió el Grado en Estudios Ingleses en la Universitat de València (UV). "Estoy contenta, no había de qué preocuparse", resume.

María reconoce que inicialmente sentía "un poco de miedo" por haber tenido tan clara su vocación desde hacía años: "Dudaba en si me había hecho una idea errónea".

Sin embargo, su primer año ha transcurrido tal y como ella esperaba. "Aunque este curso sea muy introductorio, estoy aprendiendo mucho, estoy muy contenta", afirma.

Destaca, además, que el ambiente universitario es "muy agradable". Sus expectativas sobre el profesorado y la dinámica de las clases incluso se han superado, ya que Martino pensaba que la exigencia sería mayor.

En el plano académico, los resultados también han acompañado: "He conseguido muy buenas notas y no he tenido ninguna dificultad".

A las puertas de los exámenes del segundo cuatrimestre -con cinco asignaturas por delante- afronta las pruebas con mayor confianza que el año anterior, aunque si hay un rasgo que caracteriza a María como estudiante es la tranquilidad.

"La clave es ir y enfrentarse a las PAU sin nervios, y pensar que solo es un examen más. Comparado con lo que he vivido a lo largo de Bachiller, los tres días de Selectividad estuve muy tranquila", aseveró a este diario tras hacer la Selectividad.

Este primer curso se siente "más relajada", aun si cabe.

Preguntada por su futuro a medio plazo, tiene claro su objetivo profesional: dedicarse a la docencia, preferiblemente como "profesora de idiomas en secundaria".

Pese a que su especialidad es el inglés, no duda en ampliar su formación a otras lenguas como el francés o el italiano.

Consejos

Echando la vista un año atrás, la mejor estudiante de la PAU de Valencia, que también obtuvo el premio extraordinario al rendimiento académico que otorga la Generalitat Valenciana, lanza un mensaje de tranquilidad a los estudiantes que se enfrentarán a ella en las próximas semanas.

"La preparación ya está hecha a estas alturas del curso. Es más importante controlar los nervios que seguir repasando sin parar", aconseja.

En este sentido, María recomienda priorizar la organización del estudio -ya sea mediante un esquema general de la asignatura o dedicar más tiempo a unas materias que a otras- frente a la memorización de los contenidos porque, desde su perspectiva, "no sirve para nada".

María Martino, la mejor estudiante de la PAU 2025 en Valencia. EE

"Que no dediquen a dar vueltas y vueltas al temario porque ya se lo saben. Simplemente deben hacer un repaso general", insiste.

"Yo intentaría tener la cabeza lo más fría posible y mantener, en la medida de lo posible, los nervios. El temario que entraba para la Pau yo ya lo tenía aprendido y lo había trabajado durante todo el curso", añade.

"A la María de hace un año le diría que 'no había tanto de que preocuparse'", dice. Porque, aunque conoce la incertidumbre previa al primer examen, asegura que, a partir de ahí, "todo va rodado".

PAU 2026

En la Comunitat Valenciana, la convocatoria ordinaria se celebra los días 2, 3 y 4 de junio de 2026.

La convocatoria extraordinaria está prevista para los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Las fechas de publicación de calificaciones se adelantan un día respecto al curso anterior: las notas de la fase ordinaria se harán públicas el 12 de junio y las de la extraordinaria el 7 de julio.

La adjudicación de plazas universitarias para ambas convocatorias se realizará el 10 de julio, también un día antes que en la convocatoria del año anterior.