Luis Martí Bonmatí, eminencia de la radiología en España: "La IA es la compañera ideal para los médicos"

Luis Martí Bonmatí en el 'stand' de SERAM en el Palacio de Congresos de Valencia. EE

Entre bastidores del 38º Congreso de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) que se celebra en el Palacio de Congresos de Valencia, todos quieren saludar a Luis Martí Bonmatí. El reconocido radiólogo valenciano es una de las voces autorizadas de la sanidad nacional y europea gracias a su exitosa carrera profesional. Un camino que ahora se ha cruzado de lleno con el potencial de la Inteligencia Artificial.

"El que no piense que la Inteligencia Artificial viene para que se use, está en riesgo de no entender qué le está sucediendo", asegura el jefe de radiología del Hospital La Fe de Valencia a EL ESPAÑOL.

Para él, esta herramienta que busca "revolucionar" la radiología y "procurar la mejor asistencia" al paciente es una "oportunidad". "Nosotros trabajamos mucho con IA, hemos entendido cuáles son los beneficios, los retos y las oportunidades. Es la herramienta más potente que hemos desarrollado para mejorar procesos", reconoce el especialista.

Para Martí, la IA ha llegado para quedarse. Sin embargo, es consciente de que requiere de mejora y, sobre todo, de profesionales. "Hay que contar con los profesionales e involucrarlos para que ayuden a entender la oportunidad que brinda la tecnología en la imagen médica", asegura.

En este sentido, Martí lidera uno de los departamentos de investigación más potentes de España y Europa desde La Fe. "Creamos, de la nada, un grupo de investigación en imagen y ahora tiene 52 personas. Es el más potente del Instituto de Investigación en La Fe", explica.

Un grupo médico que incluso traspasa fronteras gracias a la participación en proyectos europeos. En concreto, de los 14 proyectos en los que se encuentran trabajando, el jefe de radiología de La Fe destaca dos de ellos, los "buques insignia de la Unión Europea": EUCAIM y Compass AI.

Por un lado, EUCAIM es una plataforma digital de imágenes médicas orientada al desarrollo de IA aplicada al cáncer. Según el experto, busca "crear un gran espacio de datos" oncológicos y desarrollar "nuevas soluciones" y hacerlas "robustas" a través de los sistemas de Inteligencia Artificial.

Además, el grupo colidera Compass AI, una herramienta también enfocada especialmente en los biomarcadores de imagen que consolida el liderazgo de su equipo en la vanguardia médica digital.

"Somos una singularidad, estamos en dos buques insignias relacionadas con imagen médica e IA. Mi grupo es muy potente, mucho, en imagen médica, que es nuestro núcleo de conocimiento, pero muy especialmente biomarcadores de imagen e Inteligencia Artificial", reivindica Martí.

Una carrera de éxitos

Durante toda su trayectoria, la voluntad de aportar conocimiento y valor a la radiología como disciplina y a la sanidad en general siempre ha sido la base de su trabajo. Una visión que se ha traducido en reconocimientos y puestos de prestigio y gran "responsabilidad".

Inició su carrera siendo pionero en la técnica de la resonancia magnética. Durante quince años se enfocó en obtener las mejores imágenes médicas y puso en marcha este servicio en el Hospital Doctor Peset. "Tratamos de obtener las mejores imágenes y así conseguir la mayor información posible de lo que le pasa a una persona", explica.

Su interés por el hígado le llevó a especializarse en radiología abdominal, integrando diversas técnicas como ecografías y TAC. Además, presidió las prestigiosas sociedades europeas de resonancia magnética y de radiología abdominal.

"Fui presidente de la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen del Abdomen (SEDIA) durante siete años y también de la Sociedad Europea de Resonancia Magnética en Medicina y Biología de 2002 a 2004", relata.

Como director de imagen médica en La Fe, integró la radiología en las decisiones clínicas del hospital. Allí fundó desde cero un potente grupo de investigación, IMAGING, para impulsar, promover, desarrollar e incentivar la investigación y la innovación de la imagen médica.

Actualmente, lidera la integración de la Inteligencia Artificial en su sector y destaca por encabezar algunos de los proyectos europeos de imagen médica más relevantes de los últimos años.

"Liderar la transformación"

Bajo su liderazgo, la radiología busca abanderar "de nuevo" la transformación de la sanidad de la mano de la Inteligencia Artificial. "La radiología lideró en su momento la digitalización, la medicina lo hizo mucho más tarde, hay especialidades que incluso siguen haciendo registros en papel", detalla Martí.

Una transformación que "disparó" la importancia de la radiología pero que no evitó que surgiera el pensamiento de que la digitalización podría hacer desaparecer al radiólogo. Algo que no solo no sucedió sino que dejó claro que el trabajo del especialista se vio potenciado. "Con la IA ha pasado lo mismo", confiesa el doctor.

"Lo que entiendo que pasa cuando lideras un cambio es que incorporas mucho antes sus beneficios y te pones en una posición de ventaja, ya que conoces el proceso y el impacto que va a tener en tu actividad científica y asistencial. Y en eso, radiología está liderando", asegura Martí.

Martí quiere "abrir el futuro" de la IA en la medicina, "liderar" ese cambio digital. Sin embargo, apunta a que el principal problema de la radiología reside en la falta de personal.

"Hay gente que piensa que desaparecerá el radiólogo; yo lo que creo es que cada vez hacen falta más profesionales en la disciplina. Hay una enorme necesidad de cubrir puestos de trabajo", reconoce.

Aun con todo ello, la IA ya ha derribado la puerta. "No tiene tiempo, tiene capacidad de cómputo, no se cansa, permite procesos continuos de mejora y yo creo que es la compañera ideal para los que ejercemos la medicina", subraya Martí.

"La IA no tiene límites", concluye Luis Martí Bonmatí, toda una eminencia sanitaria que apuesta de lleno por un futuro que mejore el trabajo del médico y la salud del paciente por encima de todo.