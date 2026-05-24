El juez protege a los policías encubiertos que destaparon la trama 'Spider' y evita citarlos como pedían los narcos

El juez de 'Spider', la macrocausa de narcotráfico a gran escala en el Puerto de Valencia, ha rechazado citar como testigos a los tres principales policías encubiertos de la operación. Así lo pedían las defensas de algunos de los líderes de la trama.

El magistrado recuerda que se trata de funcionarios que actuaron bajo la condición de agentes encubiertos, cuya identidad real obra en una pieza separada secreta, lo que impone una especial cautela en la adopción de diligencias que puedan incidir en el régimen de protección legalmente previsto.

Cabe recordar que una de las particularidades de este procedimiento es que el éxito de la operación que acabó en septiembre de 2025 con 81 detenidos fue posible en gran parte por el trabajo de los agentes encubiertos en la red.

Un total de ocho policías estuvieron trabajando y manteniendo comunicación constante con algunos de los investigados -hay un total de 90- y permitieron un exhaustivo seguimiento de la presunta organización criminal y de sus cabecillas.

El sumario de la causa revela todos los detalles de cómo estos agentes se fueron infiltrando y los informes policiales destacan su "papel determinante" en la investigación. Iveco, Orca y Rande fueron los tres principales. Eran sus nombres en clave durante toda esta operación. El juzgado fue extendiendo su habilitación como encubiertos durante varios meses.

De Orca e Iveco constan reuniones con miembros de la supuesta organización criminal. Los agentes se ganaron su confianza y se ofrecieron para trabajar como camioneros. Es decir, aquellos encargados del almacenamiento inicial de la droga una vez recuperada de los contenedores del puerto para su posterior distribución por España y por Europa.

Todo este trabajo se convirtió en una prueba muy relevante para confirmar el funcionamiento del entramado de narcotráfico, la manera en la que se organizaba la red o algunos de sus miembros. Además, facilitó los seguimientos. Derivó, junto a otras muchas claves de la investigación, en una operación policial histórica en el Puerto de Valencia.

Varios abogados de los presuntos líderes de la presunta red de narcotráfico pidieron al juzgado la declaración de los tres agentes principales. El juez lo ha rechazado después de que la Fiscalía Antidroga también se oponga.

Agente instructor

El Ministerio Público alegó que los agentes encubiertos "no son quienes realizan las valoraciones o inferencias incriminatorias" que las defensas de los acusados cuestionan. "En efecto, la función de los agentes encubiertos se limita a la obtención directa de información en el marco de su actuación operativa, dando cuenta de los hechos que perciben o en los que intervienen, los cuales quedan posteriormente reflejados en los correspondientes informes policiales", razona.

En su opinión, las eventuales valoraciones, deducciones o conclusiones acerca del significado de dichos hechos, su relevancia penal o la atribución de participación a los investigados "no corresponden a los agentes encubiertos, sino al agente instructor que dirige la investigación". Es, dice, "quien integra, analiza y contextualiza la información obtenida por las distintas fuentes".

Por este motivo, considera que no se justifica la declaración de los agentes encubiertos, aunque sí podría testificar el instructor policial responsable de la investigación.

La Fiscalía recuerda que las actuaciones desarrolladas por los agentes encubiertos se encuentran documentadas en los distintos informes incorporados a la causa, en los que se detallan las diligencias practicadas, el contenido de las actuaciones realizadas y su resultado.

"Si lo pretendido es aclarar o contrastar extremos ya recogidos en dicha documentación", corresponde a los abogados, indica, "concretar qué aspectos específicos resultan insuficientemente reflejados o requieren ampliación mediante declaración" de los policías.

Todos estos argumentos los suscribe el juez y en ellos basa su negativa.