El pueblo ideal para comer arroz al horno y recorrer su nuevo mercado de antigüedades: se ubica a 8 km de Valencia

A 8 kilómetros de Valencia, la gastronomía y el patrimonio se juntan. Rocafort, no solo por su historia y la tranquilidad de sus calles, sino por su excelente propuesta gastronómica tradicional, siempre ha sido una de las opciones más seductoras para una escapada de fin de semana.

Este municipio de la comarca de l’Horta Nord cuenta con una población de 7.751 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y se sitúa muy próximo del corazón de la ciudad, a tan solo 20 minutos de distancia.

Cuenta con un gran patrimonio histórico en el que destaca la iglesia parroquial de San Sebastián Mártir, un templo religioso de la segunda mitad del siglo XVII que se amplió a principios del siglo XX y que destaca por su torre campanario.

Las estrechas calles del casco antiguo también tienen un gran encanto. Allí todavía se conservan algunas casas tradicionales, y se puede apreciar la esencia del pasado del pueblo.

Algunos de esos ejemplos son Villa Amparo, un chalet neoclásico en el que vivió Antonio Machado y parte de su familia durante la Guerra Civil Española; el jardín del antiguo palacio del barón de Terrateig tras la actual Casa de la Cultura de Rocafort y la ermita de Santa Bárbara.

Pero, además, también está rodeado de huerta pese a situarse próximo a la capital del Turia, algo que lo hace especialmente atractivo para todos aquellos amantes de la naturaleza. De igual manera, otro de sus grandes atractivos también es la gastronomía, donde destaca el arroz al horno

Entre los establecimientos más conocidos para probar este plato se encuentra L’Antic Molí, un restaurante que ha logrado convertirse en una referencia gracias a su apuesta por la cocina valenciana tradicional con un toque contemporáneo.

Sus arroces, las croquetas caseras y otros platos típicos mediterráneos atraen tanto a vecinos como a visitantes que llegan desde Valencia en busca de una experiencia gastronómica auténtica.

Además de los restaurantes, Rocafort mantiene muy viva la cultura del esmorzar valenciano. Durante las mañanas, las terrazas se llenan de clientes que disfrutan de bocadillos contundentes, encurtidos y el conocido cremaet valenciano.

'Rocafort Antic'

Y solo durante este fin de semana, Rocafort sumará otro reclamo, en este caso efímero, para todos aquellos amantes del coleccionismo y las antigüedades con la iniciativa 'Rocafort Antic'.

Tendrá lugar este domingo 24 de mayo entre las 9:30 y las 15:00 horas en el municipio y reunirá a más de 25 anticuarios llegados desde distintos puntos de España.

El mercado se inspira en los tradicionales desembalajes de Francia y el norte de Europa, donde los vendedores muestran sus piezas directamente desde los camiones mientras descargan mercancía. Los visitantes podrán descubrir muebles, lámparas, vajillas y objetos históricos únicos.

La iniciativa está organizada por House&Market junto al Ayuntamiento de Rocafort y busca consolidarse como una cita fija dentro de la programación cultural y comercial del municipio, tal y como ha apuntado su alcalde.