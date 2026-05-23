Marea de camisetas verdes en València: la huelga educativa redobla la presión mientras el Consell defiende su oferta

Docentes, familias y estudiantes "abarrotan este sábado las calles del centro de València" en una nueva manifestación multitudinaria que busca redoblar la presión en la huelga indefinida que vive el sector. Tras completar dos semanas de paros en la enseñanza no universitaria, los sindicatos convocantes STEPV, CCOO, UGT y CSIF esperan que esta protesta sea incluso más masiva, "el doble o el triple", que la del pasado 15 de mayo, a la que asistieron más de 35.000 personas.

La marcha, que ha arrancado a las 18:15 horas desde la plaza de San Agustín, recorre las calles bajo el lema 'Ja n’hi ha prou: menys burocràcia, menys ràtios, més salari, més plantilla i més valencià'. La marea de camisetas verdes y rosas, estas últimas para "fomentar la escuela pública", ha avanzado entre gritos de "consellera dimisión" en referencia a Carmen Ortí hacia la plaza del Ayuntamiento.

Desde el ámbito sindical, Marc Candela, coordinador de Acción Sindical del STEPV, ha anunciado que el lunes a las 9 horas "estarán esperando a la consellera de Educación para entrar y ver si quiere negociar" basándose en una contrapropuesta que los sindicatos elaborarán este domingo.

Desde la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la postura firme pero conciliadora es la de este pasado jueves durante la sesión de control en Les Corts. Llorca ha "tendido la mano a las organizaciones sindicales para seguir dialogando", aunque ha defendido que su Gobierno ha presentado "la oferta educativa más ambiciosa y mejor dotada económicamente de todas las comunidades autónomas de España".

El jefe del Consell detalló que su propuesta incluye una subida salarial de 200 euros al mes en complementos específicos, algo que, según denunció, el anterior Gobierno del Botànic "negó hasta en cinco ocasiones". Este incremento situará a los docentes valencianos "entre los tres mejores pagados de España en el caso de Secundaria" y los quintos en Primaria.

Además del factor económico, Llorca subrayó que la Generalitat ha ofrecido soluciones a las demandas históricas del sector, como la "reducción progresiva de ratios", la simplificación burocrática, la actualización de plantillas y la apertura de al menos 150 aulas UECO. También destacó un plan de climatización y accesibilidad para mejorar las infraestructuras educativas.

Durante su intervención en el pleno, el presidente fue crítico con la gestión anterior, tachándola de "incompetencia" y reprochándoles "no haber hecho nada por la educación". En concreto, afeó a Compromís el Decreto de Inclusión Educativa de 2018, señalando que "no destinaba ni un solo euro" para su aplicación práctica.

Finalmente, Pérez Llorca lanzó una advertencia sobre el desarrollo de la huelga, afirmando que no va a tolerar que se utilice a los estudiantes y a los padres como "chantaje al Gobierno valenciano". El presidente recalcó la necesidad de mantener la "proporcionalidad" entre el derecho a la huelga y el derecho a la educación, asegurando que el Consell no permitirá que se ponga en riesgo el futuro de los alumnos, especialmente de aquellos que se preparan para el acceso a la universidad.

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