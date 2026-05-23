Detenido en Valencia por liderar una red de empadronamientos ilegales con alquileres falsos

La Policía Nacional ha detenido al acusado de esta estafa en marcha desde 2022.

Conseguir la nacionalidad española es el deseo de miles de extranjeros y ante esa necesidad surgen los que buscan aprovecharse de ello. En la ciudad de Valencia han detenido a un hombre de 42 años acusado de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental.

Los agentes de la Policía Nacional explican que, supuestamente, usaba la falsificación de contratos de alquiler para lucrarse ilegalmente. A través de estos documentos, lograba inscribir en el padrón municipal a ciudadanos extranjeros que, en realidad, nunca llegaban a residir en las viviendas mencionadas.

Las investigaciones policiales han permitido determinar que el sospechoso operaba, al menos, desde el año 2022. Durante este periodo, habría elaborado y facilitado hasta cinco contratos de arrendamiento fraudulentos.

En dichos documentos figuraban como arrendadores personas que nunca habían dado su autorización ni habían intervenido en la firma. Estas personas eran utilizadas de forma ficticia para dar validez legal a los trámites ante el Ayuntamiento.

El perfil de los beneficiarios de estas gestiones era, principalmente, ciudadanos de origen pakistaní. Muchos de ellos se encontraban en una situación administrativa irregular en el territorio nacional.

El objetivo final de estos empadronamientos era generar una apariencia ficticia de residencia en el municipio. Con este trámite, los extranjeros buscaban facilitar el acceso a diversos derechos y procedimientos administrativos en España.

La investigación policial confirma que la gran mayoría de los inscritos ni siquiera llegaban a vivir en los domicilios indicados. Utilizaban el registro únicamente como una herramienta para sus trámites legales.

La operación se inició tras una denuncia interpuesta en la Comisaría de distrito de Abastos. En ella se alertaba sobre posibles delitos de estafa, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular.

Las pesquisas fueron asumidas por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia. Los agentes lograron recabar las pruebas necesarias para vincular al sospechoso con el beneficio económico continuado.

El presunto autor percibía cantidades económicas variables por cada gestión realizada. Este sistema le permitía obtener ingresos de forma recurrente a lo largo del tiempo a cambio de facilitar los trámites ilegales.

La detención del varón se materializó a mediados del mes de mayo. Tras pasar a disposición policial, el detenido fue puesto en libertad.

No obstante, el investigado ha quedado advertido de su obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para el proceso correspondiente.