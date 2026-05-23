Bernabé hace oficial su candidatura a la alcaldía con el lema 'Serà València. Serà Pilar': su estilo será 'pilarear'

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha dado este sábado el paso definitivo en su carrera política al hacer oficial su candidatura a la alcaldía de València por el partido socialista.

Bajo el lema 'Serà València. Serà Pilar', el acto que recoge Efe ha tenido lugar en un escenario cargado de simbolismo personal: el Parc de l’Hort de Senabre, en el barrio de Patraix, donde la candidata del PSOE creció.

Bernabé ha iniciado la jornada con un almuerzo popular con vecinos y simpatizantes, donde ha hecho gala de su cercanía reivindicando incluso el 'pilarín', el bocadillo que lleva su nombre en el barrio.

"No quiero otra cosa más que ser la alcaldesa de València", ha proclamado emocionada, subrayando que su prioridad será "la política de escuchar y de conversar" frente a la que, según denuncia, "rechaza a la gente".

Un respaldo político de peso la ha apoyado en este pistoletazo de salida. La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero la han acompañado en el inicio de esta carrera por las municipales que se celebrarán justo dentro de un año en 2027.

Caballero ha definido a Bernabé como un "cañón político" y una "candidata ganadora", destacando su labor de gestión y su "poderío" durante la tragedia de la dana en octubre de 2024.

Bernabé ha correspondido los elogios calificando a Caballero como "el alcalde de España" y a Morant como la "próxima presidenta de la Generalitat", afirmando que València necesita a dos mujeres al frente para asegurar su futuro.

Una ruta iniciada en febrero

Este acto oficial es el resultado de una estrategia meticulosamente diseñada que ya se hizo evidente a principios de año. Desde el pasado mes de febrero, Bernabé inició una "cruzada" centrada en el acceso a la vivienda, trufando su agenda de actos en los barrios.

Durante meses, la ahora candidata oficial ha recorrido distritos como Quatre Carreres, Campanar, Torrefiel o Benimàmet, denunciando los altos precios del alquiler y el aumento de los apartamentos turísticos.

Su hoja de ruta ha consistido en confrontar su modelo con el de la actual alcaldesa, María José Catalá, a quien ha acusado de "fraude" en sus planes de vivienda y de "arrebatar vivienda pública" a los vecinos.

Apoyo a los docentes

En el acto de este sábado, Bernabé ha endurecido el tono contra la líder popular, recriminándole que "ha cerrado el acento" de la ciudad y prometiendo que, bajo su mandato, València volverá a ser "abierta, diversa y plural".

Además, el evento ha servido para mostrar el apoyo socialista a la huelga indefinida de docentes en la Comunitat Valenciana.

Tanto Morant como Bernabé han criticado duramente al expresidente Carlos Mazón y al jefe del Consell Juanfran Pérez Llorca, acusándolos de "atacar" al profesorado. Como gesto de solidaridad, la candidata le ha regalado a Abel Caballero la camiseta verde representativa de la lucha educativa.

El concepto de "pilarear"

Bernabé ha cerrado su intervención acuñando un término propio para definir su estilo de gobernanza: "pilarear".

Según la delegada, este concepto significa "estar cerca, sostener y acompañar" a la ciudadanía. Con este enfoque de proximidad y tras meses de precampaña centrada en los problemas habitacionales, Bernabé fija ya el marco de la batalla electoral de 2027: el derecho a un techo digno y el retorno de la ciudad a sus barrios.