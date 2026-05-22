La Generalitat ficha a la fallera mayor de Valencia 2024, María Estela Arlandis, como asesora de Presidencia

La fallera mayor de Valencia, Mª Estela Arlandis, en el ensayo del acto de exaltación. ARMANDO ROMERO / EUROPA PRESS

La Generalitat tiene un nuevo fichaje, la fallera mayor de Valencia 2024, María Estela Arlandis.

En concreto, a partir del próximo lunes será asesora de asuntos generales de miembros del Consell en la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia.

Así lo recoge este viernes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en su última publicación.

La resolución, con fecha 19 de mayo, recoge el nombramiento de personal eventual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, así como en el Decreto 185/2015, de 16 de octubre, del Consell, por el que se regula el personal y los puestos de naturaleza eventual al servicio de la Generalitat.

Arlandis se incorpora como personal eventual con funciones de asesora de asuntos generales de miembros del Consell en la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia, con unas retribuciones correspondientes a la categoría C2.

El nombramiento, añade la resolución publicada este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tendrá efectos desde el próximo lunes 25 de mayo de 2026.

La joven valenciana es graduada en Derecho por la Universidad Católica de Valencia, que cursó entre 2021 y 2025.

En cuanto a su experiencia laboral, según lo que figura en su perfil de LinkedIn, Arlandis trabaja desde noviembre de 2021.

Primero lo hizo durante un año y cuatro meses como creadora de contenido en redes sociales en una empresa, hasta febrero de 2023, justo antes de comenzar su año como fallera mayor de su comisión.

Tras dos años frenéticos como fallera mayor y máxima representante de la ciudad de Valencia, en septiembre de 2025, Arlandis se incorporó como Inside Sales Associate a la empresa Nava Forwarding.

Más allá de su trayectoria profesional, la joven siempre la ha compaginado con su importante presencia en redes sociales.

Cuenta con más de 46.000 seguidores en Instagram y cerca de 80.000 en TikTok.

En sus publicaciones habla de moda, su estilo de vida y, en muchas ocasiones, también de Fallas.

Precisamente por su gran manejo del mundo digital, el fichaje de la Generalitat podría tener un fin estratégico de cara al próximo año, cuando habrá elecciones autonómicas.

Aunque el trabajo de Arlandis se define como 'asesora de asuntos generales' esto podría incluir la gestión de redes sociales y la preparación de una estrategia de comunicación eficiente para el Gobierno de Llorca.