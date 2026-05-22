El excomisionado del Gobierno para la dana asegura al juez que no sabe cómo apareció el título falso en su expediente

El excomisionado de la dana José María Ángel, a su llegada este viernes a los juzgados. Rober Solsona / EP

El ex comisionado del Gobierno para la dana José María Ángel se ha ratificado este viernes ante el juez en la declaración que prestó ante la Guardia Civil en 2025. Así, ha asegurado, según fuentes conocedoras del interrogatorio, que no sabe cómo apareció el título falso de diplomatura en Archivística y Biblioteconomía en su expediente laboral de la Diputación de Valencia.

Ángel, que estaba citado a las 12:00 en el juzgado, ha llegado a la Ciudad de la Justicia minutos antes de las 11:00 con su abogado, Javier Boix. Su declaración se ha prolongado durante más de una hora. A la salida, ha declinado hacer declaraciones a los medios "por respeto al procedimiento". "Estoy bien, cuando uno intenta trasladar su verdad está contento", ha dicho escuetamente.

Dentro del juzgado, ha respondido a todas las preguntas menos a las de las acusaciones -el PP y la Diputación-. De acuerdo con las mismas fuentes, el fiscal anticorrupción ha insistido especialmente en sus preguntas en el certificado facilitado en 2015 por el que era en ese momento jefe de Personal en la Diputación, y en el cual se incluía ese título.

El representante del Ministerio Público le ha interpelado sobre por qué no advirtió a la corporación de que era erróneo si vio que constaba esa titulación. Él ha respondido que pensó que podía deberse a un curso de ESADE que realizó o a una fe de erratas. No le dio, ha comentado, mayor importancia.

Igualmente, ha señalado que ese documento era irrelevante porque no era necesario cuando accedió de funcionario a la Diputación.

Su abogado ha solicitado citar como testigos a los responsables de Personal de la corporación de los últimos años.

Citación como investigado

El magistrado acordó la citación como investigado de José María Ángel por presunta falsedad documental después de que la Audiencia de Valencia ordenara reabrir la investigación sobre la falsificación de su título, que había sido previamente archivada por el juez.

Fue el pasado abril cuando estimaron los recursos de la Diputación de Valencia y de Manos Limpias y, de manera parcial, el de la Fiscalía. Con ello, revocaron el sobreseimiento libre acordado por el juzgado y lo dejaron sin efecto.

La causa se inició por dos vías. Una, por una investigación que llevó a cabo la Agencia Antifraude y que remitió a la Fiscalía Anticorrupción, que abrió diligencias. Paralelamente, Manos Limpias presentó una denuncia que recayó en Instrucción 4. Las indagaciones de la Fiscalía también acabaron, por tanto, en este procedimiento.

En octubre de 2025, el ex comisionado de la dana ya declaró ante la Guardia Civil. Cuando le mostraron los agentes copia del título de diplomatura en Archivística y Biblioteconomía dado en Valencia en 1983 y el cual se encontraba en su expediente de la Diputación de Valencia, no lo reconoció como suyo. Aseguró que ni lo conocía ni lo había usado nunca en su vida laboral y que no tenía conocimiento de cómo había aparecido en su expediente.

También incidió en que no lo confeccionó y en que ese diploma era irrelevante para el acceso a las oposiciones de los años 1983 y 1985.

La Guardia Civil cree que no lo desconocía

En su informe, la Guardia Civil concluyó que ese título era falso, tanto por las propias explicaciones de Ángel como por las averiguaciones realizadas de manera oficial. Además, hizo hincapié en que que no era funcionario en la entrada en vigor del Real Decreto de 1977 que regulaba el acceso libre de estos empleados a la administración.

A ello añadía que su participación en la promoción interna a lo largo de los años en la corporación provincial fue irregular al requerir de un título. Fue ya en 2015 cuando el ex comisionado de la dana envió un correo al departamento de Personal de la Diputación de Valencia en el que solicitaba que le fuera remitido un certificado de relación de títulos que conformaban su expediente personal en la corporación.

El jefe de Personal le respondió con un certificado de que, según los datos existentes, José María Ángel, funcionario de carrera de la Diputación y en aquel momento en situación de servicios especiales, tenía documentos que acreditaban que es diplomado universitario y que ha realizado cursos de formación en diferentes organismos públicos.

Certificado de la Diputación de Valencia. EE

Motivo por el que la Guardia Civil indica que el ex comisionado no era desconocedor de estos títulos ni pidió su rectificación, algo que se contradice con su declaración en la que aseguró que se enteró de ello por la prensa.

"Se desconoce el motivo exacto de la aparición de la titulación de diplomado presuntamente falsificada en el expediente personal del investigado", apuntó el informe.

Los funcionarios tampoco aclaran

La Guardia Civil también citó en sus dependencias a los dos funcionarios de personal que certificaron las titulaciones del expediente. Fue este pasado abril. Uno de ellos se acogió a su derecho a no declarar. El otro explicó que firmó el certificado amparado "en el principio de buena fe". El motivo es que confió en el funcionario que elaboró el informe que le fue remitido a él y lo rubricó como rubricaba tantos otros documentos habitualmente.

Además, apuntó que dentro del Servicio de Personal había una sección que se encargaba de verificar o cotejar los documentos.

La Diputación también remitió a la Fiscalía un informe solicitado por ella en el que exponía que los puestos clasificados como B en su momento se corresponderían con los actuales subgrupo A2. En ambos casos era necesario un título.