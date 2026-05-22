Enfermos en invierno, sanos en verano: las bajas de profesores valencianos pasan de 4.298 en enero a solo 189 en agosto

Las bajas médicas de los profesores valencianos presentan una llamativa disparidad entre los meses de vacaciones y los lectivos. Según la información a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en 2025 el máximo de profesores de baja se produjo en enero, con un total de 4.298; y el mínimo, en agosto, con solo 189.

El año previo, 2024, ocurrió algo muy similar. Enero registró el máximo de bajas médicas, 3.869, frente al mínimo de agosto, en el que cayeron a 183.

Si se toma como referencia la cifra de 67.858 profesores de la red pública no universitaria de la Comunitat Valenciana ofrecida por la Generalitat Valenciana a principio del presente curso, las 4.298 bajas médicas de enero de 2025 representaron el 6,33% del claustro, y el porcentaje cayó al 0,27% con las 189 bajas de agosto.

La suspicacia lleva a pensar que estos profesionales se activan durante los meses de verano, en particular en agosto, cuando los colegios e institutos están cerrados. Ello les permite percibir la totalidad de su salario, sin perder el porcentaje que dejan de cobrar los profesionales que se encuentran de baja médica.

Un fenómeno parecido tuvo lugar justo antes de la huelga indefinida de profesores que tiene lugar desde hace dos semanas en la Comunitat Valenciana. Obtuvieron la baja médica un total de 1.352 profesores en solo nueve días, del 12 al 19 de mayo. El incremento de las mismas fue superlativo: del 5.440%.

La Conselleria de Educación evita confirmar todos estos datos, pero son los oficiales de la propia Generalitat Valenciana. Algunos perfiles los difunden desde este martes como respuesta a las exigencias del profesorado, que ha rechazado la subida salarial de 200 euros mensuales propuesta por la Generalitat Valenciana para parar la huelga al considerarla insuficiente.

En este último caso, la cifra de bajas médicas que se han producido justo antes de la huelga representa cerca del 2% de los mencionados 67.858 profesores de la red pública no universitaria de la Comunitat Valenciana.

Estos docentes, al estar de baja y no en activo, sí son retribuidos, y no dejan de percibir su salario como le ocurre a los que simplemente dejan de trabajar como protesta. Tras alcanzar porcentajes muy elevados de seguimiento durante la primera semana, la participación en la huelga ofrecida por la Generalitat Valenciana se situó este jueves a las 18:00 horas en el 18,64%.

Sin acuerdo

Lejos de llegar a un acuerdo, existe una gran tensión entre los representantes de los trabajadores y la Generalitat Valenciana. Ninguno de los sindicatos de docentes firmó este miércoles en la mesa sectorial de Educación el acuerdo propuesto por la autonomía en la madrugada del martes. Las protestas siguieron este jueves frente a Les Corts Valencianes. Marcaron la sesión de control al presidente Juanfran Pérez Llorca.

El acuerdo planteado por la Conselleria de Educación ofrecía, entre otras medidas, una subida salarial a los profesores valencianos de hasta 200 euros al mes hasta 2028, considerada insuficiente por las organizaciones sindicales.

Apenas 12 minutos fue lo que duró el encuentro entre el equipo de la Conselleria de Educación y las organizaciones sindicales STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE. La consellera, Carmen Ortí, llegó a la cita a las 17:10 horas, y la sesión se levantó a las 17:22 de la tarde.

Los portavoces sindicales explicaron al finalizar el encuentro que habían trasladado a Ortí y al secretario autonómico, Daniel McEvoy, que no iban a firmar la propuesta, dado que el 78% de los docentes lo habían rechazado en la consulta realizada este miércoles. Motivo por el que Educación decidió dar por finalizada la reunión.

Una hora después de que las organizaciones sindicales abandonaran la sede de la conselleria, la responsable del ramo, acompañada de McEvoy y todos los directores generales de Educación, realizó una rueda de prensa que centró, principalmente, en defender su propuesta.

La alto cargo hizo un repaso por algunas de las 60 medidas que contiene el último documento debatido en la mesa sectorial y subrayó que "ahora les corresponde a los sindicatos los que expliquen al alumnado, a los profesores y a las familias por qué todas esas cosas no son suficiente para firmar".

La consellera quiso remarcar, además, que el dinero con el que se financiará en cualquier caso todas estas propuestas "no es de la conselleria, sino de los valencianos: de los autónomos que pagan sus cuotas o de los trabajadores que ven que se descuenta de su nómina un porcentaje".

"No digo esto para enfrentar a unos con otros, pero quiero que quede claro el esfuerzo que representa esta propuesta en una comunidad autónoma que lleva años infrafinanciada y que ha debido hacer frente a la reconstrucción tras la dana", manifestó Ortí.

En este sentido, defendió que la subida salarial de 200 euros al mes hasta 2028 es la "mayor subida hecha en años en la Comunitat Valenciana", ya que la última fue plantada también por el PP en 2007. "Hemos puesto la oferta más ambiciosa de toda España", dijo tras subrayar que se había ofrecido más de lo que propuso en Cataluña, Salvador Illa.

En cualquier caso, la responsable de Educación del Gobierno valenciano apuntó que la puerta "sigue abierta" para seguir negociando, pero piden "un gesto". "No hemos roto la negociación, hemos pedido que pare la huelga indefinida para negociar con calma. Y ni tan siquiera eso han concedido", lamentó.