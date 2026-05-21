Pérez Llorca, a directores y familias: "La semana que viene se retomará la negociación; quiero llegar a un entendimiento"

"La semana que viene se retomará la negociación. Estoy con ganas de llegar a un entendimiento y planificar las cosas". Con estas palabras se ha dirigido este jueves el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a directores de centros y representantes de la federación de asociaciones de padres y madres FAMPA que estaban en la puerta de Les Corts.

Los directores habían intentado acceder al Parlamento valenciano con urnas para registrar 110 dimisiones de equipos directivos de centros, pero no se les ha permitido al no ir dirigidas a la Cámara. Así que se han esperado para hablar con el presidente de la Generalitat, quien había acudido para someterse a la sesión de control.

A la salida, se ha parado en la puerta trasera del Parlamento. En la delantera había una concentración de docentes. Ha estado alrededor de 10 minutos tratando de explicar la postura de la Generalitat.

El contexto es complicado. Ninguno de los sindicatos de docentes firmó este miércoles en la mesa sectorial de Educación el acuerdo propuesto por la Generalitat Valenciana en la madrugada del martes y que ofrecía, entre otras medidas, una subida salarial a los profesores valencianos de hasta 200 euros al mes hasta 2028.

La Conselleria se levantó de la mesa a los pocos minutos de empezar y dio por cerrada la negociación. Algo que las organizaciones le recriminan. Aun así, y pese a que el diálogo entre los sindicatos y el Ejecutivo autonómico está en estos momentos roto, tanto Pérez Llorca como la titular de Educación, Carmen Ortí, han apelado durante sus intervenciones en el pleno a continuar con la negociación. "Seguimos abiertos", han reiterado ambos.

Lo cierto es que la Generalitat confía en que el diálogo se retome. Aseguran que la oferta salarial de los 200 euros más al mes ya es inamovible, pero creen que los sindicatos querrán volverse a sentar. Las conversaciones las ha pilotado Ortí pese a que las organizaciones demandan que Pérez Llorca tome las riendas. Aunque éste ha eludido las reuniones, sí ha estado implicado en las negociaciones.

El problema es que los días pasan y la tensión en la calle no baja, sino que se incrementa. El Gobierno autonómico vaticinaba una ruptura del bloque sindical que todavía no se ha producido porque todos siguen a una. Así que los plazos para el éxito de la estrategia son difíciles de calcular.

"Algo hacemos mal ambas partes"

En su conversación de este jueves con las familias y los directores de centros, el presidente de la Generalitat ha asegurado que el Gobierno valenciano va a arreglar el conflicto educativo que ha llevado a la huelga indefinida de docentes. "Voluntad hay", ha dicho.

Sin embargo, ha considerado que "si está todo enfrentado, no se avanza nunca". "Tengo la sensación de que se diga lo que se diga (por parte del Consell) no vale y eso es un error. Algo están haciendo mal ambas partes si no somos capaces de ponernos de acuerdo", les ha comentado.

Ya está en los Presupuestos

Pérez Llorca ha pedido hacer todos autocrítica -"asumo yo el 50 %", ha afirmado- y hablar. "No hay ni ha habido nunca ningún ultimátum de la Conselleria de Educación a los sindicatos para que firmaran un acuerdo. Estoy ultimando los presupuestos de la Generalitat y el coste económico del documento que se había presentado y en el que más o menos estaban de acuerdo yo ya lo he cuantificado. Me comprometo a que aquello que se firme se lleve a cabo", ha señalado.

El presidente de la Generalitat ha defendido que si las partes llegan a acuerdo en un punto concreto, como por ejemplo en la simplificación administrativa, ese punto se quede aparcado y en la siguiente negociación no se empiece "de cero de nuevo", porque entonces parece que se pierde el tiempo y no se van a "arreglar nunca".

"Diálogo va a haber", ha insistido. "Hablaremos todo lo que haga falta. Pero lo que lleva años sin hacerse no lo puedo arreglar yo en un año, sino que habrá que hacer una planificación de varios ejercicios. Lo ideal es llegar a principios de acuerdo que luego se vayan desarrollando en una comisión de seguimiento poco a poco", ha expuesto.

Los docentes le han hablado de la situación de sus centros, mientras Pérez Llorca les ha dicho que el anterior conseller de Educación del Botànic firmó una serie de colegios pero "no hizo la memoria económica", de forma que "mintieron porque no había dinero para hacerlo", y que cosas que se habían contratado "con 3 euros ahora valen 12".

Igualmente, les ha reprochado que cuando pide dinero al Gobierno de España para mejorar la educación "nadie lo reclama" ni le ayuda a hacerlo, y ha indicado que los sindicatos ya tienen un documento para firmar si quieren, con una oferta salarial que los sindicatos han firmado en otras comunidades pese a ser "mucho más baja".

También les ha dicho que no va a derogar la ley de libertad educativa, pues "la ha votado la mayoría" de la sociedad valenciana, y ha lamentado que piensen que es solo culpa del Consell el que no haya acuerdo educativo.