La izquierda calienta Les Corts con la huelga educativa y la Generalitat apela a seguir con la negociación pese a la tensión

Como las modas que van y vuelven, este jueves han regresado a Les Corts algunos clásicos: bronca, gritos, camisetas en la tribuna de oradores y aplausos compartidos entre el PSPV y Compromís para apoyar sus ataques conjuntos al PP.

El motivo, como no podía ser otro, es la huelga educativa que ya arrastra 9 jornadas y con el diálogo roto, en este momento, por las dos partes -los sindicatos y la Generalitat-.

Ninguno de los sindicatos de docentes firmó este miércoles en la mesa sectorial de Educación el acuerdo propuesto por la Generalitat Valenciana en la madrugada del martes y que ofrecía, entre otras medidas, una subida salarial a los profesores valencianos de hasta 200 euros al mes hasta 2028.

Y en este contexto sin acuerdo se enfrentaba Pérez Llorca a su sesión de control, quien ha evitado entrar por la puerta principal del Parlamento. En ella se concentraban sindicatos de docentes, acompañados por algún cargo político como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

La tensión se ha elevado durante el debate dentro del hemiciclo, entre gritos recurrentes de 'Consell dimissió' o 'Consellera dimissió' en numerosas ocasiones y alguna llamada al orden por parte de Alfredo Castelló, quien dirigía el pleno.

Tanto el PSPV como Compromís han usado argumentos similares. El más mencionado, que no haya dinero para la educación pública pero sí para otros asuntos: 72 millones para los centros concertados, han dicho; la "subida de sueldos" del propio Gobierno valenciano y de la consellera de Educación, Carmen Ortí; o la "colocación" de la mujer de Pérez Llorca en la Diputación de Valencia "para que cobre 72.000 euros".

Frente a ello, el presidente de la Generalitat ha recriminado especialmente a los socialistas que "agiten la calle" para "tapar las vergüenzas" tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por delitos vinculados a la corrupción.

Pese a que el diálogo entre los sindicatos y el Ejecutivo autonómico está en estos momentos roto, tanto Pérez Llorca como Ortí han apelado durante sus intervenciones a continuar con la negociación. "Seguimos abiertos", han reiterado ambos, para "normalizar la situación lo antes posible" en los centros, ha afirmado la consellera de Educación.

Lo cierto es que la Generalitat confía en que el diálogo se retome. Aseguran que la oferta salarial de los 200 euros más al mes ya es inamovible, pero creen que los sindicatos querrán volverse a sentar. Las conversaciones las ha pilotado Ortí pese a que los sindicatos demandan que Pérez Llorca tome las riendas. Aunque éste ha eludido las reuniones, sí ha participado de las negociaciones.

El problema es que los días pasan y la tensión en la calle no baja, sino que se incrementa. El Gobierno autonómico vaticinada una ruptura del bloque sindical que todavía no se ha producido porque todos siguen a una. Así que los plazos para el éxito de la estrategia sin difíciles de calcular.

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