El 'conseller' de Sanidad presenta su querella ante el Supremo contra Diana Morant por sus "falsas" acusaciones

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant. Isa Saiz / EP

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha presentado ya su querella contra Diana Morant ante el Tribunal Supremo. El escrito está sustentado en un delito de calumnias y, subsidiariamente, de injurias graves con publicidad.

El motivo es que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades -además de líder del PSPV- afirmó que "en la Comunitat Valenciana, mientras se recorta en sanidad se está duplicando la inversión en la sanidad privada" y "tenemos un conseller de Sanidad que se está lucrando con la privatización de la sanidad, que aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Ribera Salud".

El abogado de Gómez solicitó al juzgado el acto de conciliación, que se celebró el pasado abril pero Morant no acudió. Así que el conseller de Sanidad ha seguido adelante con la querella.

En el escrito remarca que es "responsable de una de las áreas más sensibles del Gobierno autonómico" y está "sujeto a un especial deber de honorabilidad, transparencia y credibilidad pública". "Cualquier imputación de corrupción, lucro personal o conducta delictiva atribuida a su persona trasciende el plano individual y afecta directamente a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas", indica.

Las declaraciones de Morant, señala, son "falsas" y fueron "difundidas masivamente" en su momento por multitud de medios de comunicación. Las efectuó, indica la querella, "con pleno conocimiento de su falsedad o, cuando menos, con manifiesto desprecio hacia la verdad".

"No existe procedimiento judicial, administrativo ni investigación alguna que atribuya al querellante conducta ilícita alguna relacionada con los hechos insinuados por la querellada. La gravedad institucional de las manifestaciones resulta especialmente intensa al provenir de una Ministra del Gobierno de España y efectuarse con evidente vocación de máxima difusión pública", argumenta.

Así, no enmarca las manifestaciones en "una mera crítica política, valoración ideológica u opinión", sino que "contienen una imputación concreta, directa y personal de hechos objetivamente delictivos" por parte del conseller.

Aquí menciona "un supuesto lucro personal derivado del ejercicio de su cargo público"; "conductas de corrupción vinculadas a la gestión sanitaria pública"; "relaciones irregulares y espurias con la entidad Ribera Salud"; y "un eventual aprovechamiento ilícito de decisiones públicas en beneficio privado".

"Tales imputaciones afectan gravemente al honor, prestigio personal y reputación institucional" de Marciano Gómez, razona la querella.

Por todo ello, solicita al Supremo que abra diligencias y acuerde la apertura del correspondiente procedimiento penal por delitos de calumnias o, subsidiariamente, injurias graves con publicidad.